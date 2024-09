Palworld für PS5? – Es erscheint heute!

Im Rahmen der State of Play-Show kündigte Pocketpair an, dass Palworld heute für die PS5 erscheint.

Ursprünglicher Artikel vom 21. September:

Zuerst für die Tokyo Game Show (TGS) angekündigt, ist Palworld für die PS5 verschwunden. So plötzlich aber auch wieder nicht. Immerhin hat Nintendo, nach vielen Monaten Bedenkzeit, Klage gegen den Entwickler Pocketpair eingereicht.

Vor einigen Tagen veröffentlichte die japanische CESA (Computer Entertainment Supplier’s Association) eine Liste von Spielen, die auf der Tokyo Game Show 2024 vorgestellt werden sollen. Fans staunten nicht schlecht, als sie darin einen PS5-Port von Palworld entdeckten. Die Freude war jedoch nur von kurzer Dauer, denn kurz darauf wurde der Steam-Hit aus dem ersten Quartal 2024 wieder von der Liste entfernt.

Die große Frage lautet: War der Eintrag ein Versehen oder war die Ankündigung zu früh? Die Entwickler von Pocketpair haben zwar bereits angedeutet, dass eine PlayStation-Version in Planung sei, doch offiziell angekündigt wurde bisher nichts. Dass der Eintrag so schnell wieder verschwand, lässt vermuten, dass es sich entweder um einen Fehler handelte oder dass die Enthüllung schlicht zu früh kam.

Neben der mysteriösen PS5-Version sorgt eine Klage von Nintendo und The Pokémon Company gegen Pocketpair für Aufsehen. Sie werfen dem Entwickler vor, Patente verletzt zu haben.

Palworld is coming to PS5, according to the list of games at Tokyo Game Show 2024 released by the CESA today (also should be noted that this list is never by any means definitive): https://t.co/X0XnPvu7fa pic.twitter.com/PuYYu9y1fb

— Gematsu (@gematsu) September 11, 2024

