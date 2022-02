Overwatch vs. CS: GO: Was ist bei Spielern und Wettfans beliebter?

Overwatch vs. Counter-Strike: Global Offensive - (C) Activision-Blizzard, Valve - Bildmontage DG

In letzter Zeit hat der eSport sprunghaft zugenommen. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, einen Blick auf die beiden beliebten rivalisierenden Spiele Overwatch und CS: GO zu werfen, um zu verstehen, was die Zukunft für sie bereithält.

Overwatch: Eine gemeinsame Geschichte des eSports

Ein dynamisches, farbenfrohes Spiel mit viel Abwechslung im Gameplay, das 2016 veröffentlicht wurde und immer noch ein großes Potenzial hat. Eine Reihe von Charakteren, jeder mit einem eigenen, sehr spezifischen Spielstil, eine Vielzahl verschiedener Fertigkeiten und ein ausgeprägter Schießstil sind das wichtigste “Ding”, das Overwatch Live Wetten in den Köpfen und Herzen der Gamer und Fans von Esport so erfolgreich gemacht hat.

Leider ist es jedoch aufgrund der hohen Einstiegshürde in das professionelle Spiel und Blizzards spezieller Einstellung zur Ausrichtung von Turnieren nur relativ wenigen professionellen Spielern vorbehalten. Auf Twitch ist es jedoch im Durchschnitt genauso beliebt wie die traditionellen Spiele wie CS: GO.

Ab heute hat Blizzard wieder einmal verschoben geplant die Veröffentlichung des zweiten Teils dieser Franchise, die ursprünglich beabsichtigt war, um Gameplay im Zusammenhang mit dem ersten Teil werden. jedoch wird die zweite einen deutlich erweiterten Teil haben, auf einem einzigen Spieler konzentriert.

Counter Strike: Die allgemeine eSport-Leinwand

In den mehr als 20 Jahren seines Bestehens hat es dieses Franchise geschafft, eine unglaublich große und vor allem freundliche Gemeinschaft um sich herum zu bilden. Dies gilt übrigens nicht nur für professionelle Spieler, sondern auch für normale Spieler. Diese Gemeinschaft nimmt eifrig an allen Veranstaltungen und Turnieren teil und investiert auch gerne in ihre Entwicklung.

Was macht CS:GO zu einem so interessanten Spiel? Die Unvorhersehbarkeit. Es gibt keine klar definierten Rollen und daher weiß man nie genau, wie sich die gegnerische Mannschaft und jeder einzelne Spieler verhalten wird. Wo es Unvorhersehbarkeit gibt, gibt es auch Aufregung.

Es ist wichtig zu verstehen, dass die Gesamtzahl der existierenden GS:GO-Turniere die Anzahl der Meisterschaften in Overwatch bei weitem übersteigt. Dennoch ist es manchmal so, dass selbst relativ kleine professionelle Spieler-Battles in Bezug auf Größe und Anfangsgewinne potenziell unglaubliche Dividenden anziehen können, sowohl durch CSGO Wetten Vulkanbet als auch durch Crowdfunding.

Viele sind der Meinung, dass Gabe Newell und sein Unternehmen ihrem alten Geistesprodukt nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Das Einzige, was Valve in Bezug auf dieses Projekt wirklich aktiv und erfolgreich kultiviert hat, sind verschiedene kosmetische Änderungen an den Charakter-Skins der Waffen sowie am Aussehen der Charaktere. Doch trotz dieses Verhaltens ist die Spielergemeinschaft diesem Projekt gegenüber sehr loyal.

Overwatch und CS: GO: Perspektiven für die Entwicklung

Aller Wahrscheinlichkeit nach wird CS: GO weiterhin eine führende Position im eSport einnehmen, da seine Popularität, wenn auch über einen langen Zeitraum hinweg, abnimmt, da Gabe und sein Team aufgrund der großen und freundlichen Community weiterhin das Interesse an dem Projekt verlieren.

Overwatch hingegen ist ein unglaublich interessantes und spannendes Projekt, das bei professionellen Spielern höchstwahrscheinlich nur mittelmäßig beliebt sein wird. Zumindest, bis der zweite Teil dieser Franchise das Licht der Welt erblickt. Wie auch immer, die Zeit wird es zeigen.