Overwatch 2 verzeichnet über 50 Millionen aktive Nutzer

Trotz all der Kritik, die Blizzards Overwatch 2 erhalten hat, weil es seine Versprechen in Bezug auf Heldenmodus und PvE nicht eingehalten hat, scheint es dem Unternehmen sehr gutzugehen. Das von Timur222 auf Twitter entdeckte LinkedIn-Profil von Sam Saliba, dem ehemaligen Vizepräsidenten und Leiter des globalen Marketings bei Activision Blizzard, zeigt, dass Overwatch 2 über 50 Millionen aktive Nutzer hat.

Berichten zufolge hat das Spiel außerdem 225 Millionen Dollar an Einnahmen generiert und damit die Prognosen und Leistungsindikatoren um 130 Prozent übertroffen. Der letzte große Spieler-Meilenstein, den der Publisher bekannt gab, waren 35 Millionen Spieler für den Startmonat des Free-to-Play-Shooters, seitdem gab es keine offiziellen Updates mehr. Wenn das stimmt, wäre es interessant, wie sich die Zahl der aktiven Spieler auf die einzelnen Modi aufteilt.

Overwatch 2 ist für Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC, Nintendo Switch und Xbox One erhältlich. Es befindet sich derzeit in der Mitte von Season 8: Call of the Hunter, die nächsten Monat zu Ende gehen sollte. Saison 9 wurde noch nicht angekündigt, aber Blizzard bestätigte, dass Tank- und Schadenshelden passive Heilung erhalten werden. Bleibt in der Zwischenzeit für weitere Details dran.