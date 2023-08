Oppenheimer: Logan Paul kann den Film nicht leiden

Da hat man von ihm glatt verlangt mal zuzuhören. Frechheit.

Cillian Murphy is J. Robert Oppenheimer in OPPENHEIMER, written, produced, and directed by Christopher Nolan. © Universal Studios

Oppenheimer hat eine Nadel im Heuhaufen gefunden, da Logan Paul den erfolgreichen Film nicht mochte. Die Kritik kommt, während der Film seine angesehenen Nolan Vorgänger an den Kinokassen übertrifft und sich als fester Bestandteil der Popkultur etabliert.

Viele haben Oppenheimer als den Höhepunkt von Christopher Nolans Karriere beschrieben. Der Film ist eine Biografie über den gleichnamigen Physiker J. Robert Oppenheimer, basierend auf dem biografischen Werk “American Prometheus” von Kai Bird und Martin J. Sherwin.

Er erzählt das Leben und die Zeiten eines der wichtigsten Männer der Geschichte, von seiner Ausbildung bis zu öffentlichen Schwierigkeiten während der Sicherheitsanhörungen. Oppenheimer hat nahezu einhellige Anerkennung von Kritikern und Publikum erhalten und hohe Gewinne an den Kinokassen erzielt.

Logan Paul walked out of Oppenheimer.. 💣 pic.twitter.com/3fk0ikOhTq — IMPAULSIVE (@impaulsive) August 19, 2023

Logan Paul wollte nicht weiter zuhören und ging aus Oppenheimer raus

Trotz der weit verbreiteten Unterstützung hat eine Person in der Öffentlichkeit Einwände gegen Oppenheimer erhoben, nämlich Paul, der dem Film seine erste prominent negative Bewertung gegeben hat. Paul ist eine Persönlichkeit der sozialen Medien, die kürzlich in die Wrestling-Industrie eingestiegen ist, als die WWE ihn für WrestleMania 38 zusammen mit Branchengrößen wie The Miz und Rey Mysterio gebucht hat.

Er äußerte seinen Unmut in seinem Podcast “IMPAULSIVE”. “Ich bin aus Oppenheimer rausgegangen”, sagte er in der neuesten Folge von “ImPaulsive”. “Ich wusste nicht, was sie versuchten [zu tun]. ‘Was macht ihr da?’ Alle reden nur. Es sind nur anderthalb Stunden, 90 Minuten, des Redens, einfach nur Redens.”

Paul erweiterte später seinen Unmut, indem er kommentierte: “Es ist alles Exposition. Nichts ist passiert.” Damit widersprach er dem öffentlichen Konsens und einer begeisterten Kritik an Oppenheimer von Bird. Mit einer Laufzeit von 2 Stunden und 45 Minuten ist Pauls 90-minütiger Ausflug in den Film gerade einmal die Hälfte der Filmlänge und stellt die erste derartige Beschwerde dar, die von jemandem mit einer großen Plattform jeglicher Art geäußert wurde, besonders in der Unterhaltungsindustrie.

Zusätzlich enthüllte Paul, dass er dasselbe Gefühl bei Nolans “Interstellar” hatte, es jedoch später eine zweite Chance gegeben hat und seine Ansicht über den Film geändert hat. Er fügte hinzu, dass er ihn nun als einen seiner drei Lieblingsfilme betrachtet.

Paul hat ein großes Publikum junger Fans erreicht und viel Erfolg erlangt, einschließlich einer Wiederbelebung seiner Beliebtheit, nachdem er aufgrund eines Vlogging-Zwischenfalls in Japan in die Kontroverse geraten war, den Paul nun als den größten Segen seines Lebens bezeichnet. Daher ist er nicht bekannt dafür, ernsthafte Filme schriftlich zu kritisieren, und seine flüchtige Bemerkung könnte einige Mitglieder seines Publikums davon abhalten, Oppenheimer anzuschauen, was ihnen einen großen Nachteil bringen würde, indem ihnen die Möglichkeit verwehrt wird, wichtige historische Lektionen auf eine der fesselndsten und unterhaltsamsten Arten zu lernen, in denen sie präsentiert wurden.

Unabhängig der Kritik durch Logan Paul sehen die meisten Menschen Oppenheimer als Triumph und als Erweiterung von Nolans Platz als einer der einflussreichsten Sci-Fi-Regisseure in der Filmgeschichte, die über dieses Genre hinausgeht. Was als Nächstes für Nolan kommt und wo Oppenheimer seinen beeindruckenden Erfolg an den Kinokassen beenden wird, bleibt abzuwarten, aber beide haben definitiv ihre Spuren hinterlassen.

“Oppenheimer” läuft jetzt in den Kinos.