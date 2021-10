Online Casinos in Österreich – darum lohnt sich ein Vergleich

Die Glücksspielbranche boomt bereits seit einigen Jahren und auch die Pandemie konnte der Entwicklung nur bedingt Einhalt gebieten. Stattdessen haben sich die Abgabe von Sportwetten und das Spielen von Casino-Spielen in den Online-Bereich verlagert. Besonders Online Casinos sind dabei gefragt, Casino-Spiele sogar gefragter als Sportwetten. Doch wie findet man ein geeignetes Online Casino?

In den letzten Jahren wurde immer deutlicher, dass man dem Thema Glücksspiel in Österreich generell ziemlich offen gegenübersteht. Eine Entwicklung, welche auch im Nachbarland Deutschland und vielen weiteren Nationen ähnlich zu beobachten war und ist. Interessant war es allerdings der österreichischen Glücksspielstatistik zu entnehmen, dass Casino-Spiele derzeit sogar beliebter sind als Sportwetten. Durchaus unerwartet, zumal Sportwetten hierzulande allgegenwärtig sind.

Die Pandemie hat natürlich weltweit für große Veränderungen gesorgt und so ist das jahrelange Wachstum zuletzt erstmals ausgeblieben. Dennoch konnten die Anbieter ordentliche Zahlen schreiben, lediglich der Ort der Wettabgabe oder des Spielens hat sich verändert. Denn fortan werden vor allem online Sportwetten abgegeben und Online Casinos aufgesucht. Doch sind Online Casinos in Österreich überhaupt legal?

Online Casinos Österreich – die rechtliche Situation

Bevor man sich prinzipiell mit der konkreten Wahl eines Online Casinos beschäftigt, sollte man sich stets mit der aktuellen rechtlichen Situation befassen. Diese ist nicht ganz durchsichtig und kann sich auch jederzeit ändern. Will man somit eine böse Überraschung vermeiden, sollte man stets die aktuelle Situation genau überprüfen.

Der Hauptgrund für die etwas schwierige Lage ist dabei der Konflikt zwischen dem geltenden EU-Recht sowie des Rechts der Länder. In Österreich ist Glücksspiel grundsätzlich staatlich geregelt. Ohne eine staatliche Genehmigung darf somit kein privater Anbieter Glücksspiel betreiben. Entsprechend ist aktuell lediglich ein Online Casino mit einer österreichischen Lizenz ausgestattet und in diesem Sinne vollkommen legal.

Nun macht allerdings das EU-Recht dem Treiben des österreichischen Staates einen Strich durch die Rechnung. Hier gibt es das sogenannte Recht auf Dienstleistungsfreiheit, welches den freien Zugang zum Markt aller Mitgliedstaaten in der Europäischen Union ermöglicht. Verfügt ein Online Casino also über eine in Europa gültige Lizenz, kann in diesem derzeit ohne Problem gespielt werden.

Die Wahl des Online Casinos

Aus rechtlicher Sicht ist somit nach derzeitigem Stand für Spieler nichts zu befürchten, sofern das gewählte Online Casino über eine gültige Spiellizenz im europäischen Raum verfügt. Ist das der Fall, hat der Neukunde förmlich die Qual der Wahl. In diesem Fall stehen eine Vielzahl an Anbieter bereit. Doch wie findet man nun das beste Online Casino?

Natürlich ist das eine höchst individuelle Angelegenheit, denn jeder Kunde präferiert andere Leistungen eines Online Casinos. Während manche viel Wert auf eine große Auswahl an verschiedenen Casino-Spielen legen, schaut manch anderer auf Faktoren wie den Kundenservice, Zahlungsmethoden oder auch, ob es eine Casino-App gibt. Doch die Suche ist zeitaufwendig, wie sollte man also bestmöglich vorgehen?

Online Casino Vergleich kann helfen

In diesem Fall ist es ratsam, einen Online Casino Vergleich einzubeziehen. In einem solchen findet man nicht nur eine Übersicht mit entsprechenden Testkriterien und Bewertungen, denn auch die Erfahrungen der Kundschaft fließen in die Bewertung mit ein und werden transparent mitgeteilt. Außerdem erfährt man hier auch auf einen Blick, ob das jeweilige Online Casino über eine Spiellizenz in der EU verfügt, welche in Österreich nunmal aktuell entscheidend ist.

Der Besuch einer solchen Vergleichsseite lohnt sich jedoch vor allem auch in anderer Hinsicht. Denn oftmals gibt es bei diesen auch spannende Angebote für Neukunden, welche man sich mit wenigen Klicks sichern kann. Diese kann man als Willkommensgeschenke verstehen und mit einem netten Bonus mit dem Spielen beginnen. Entsprechend wird den Lesern hier nicht nur bei der Wahl des Online Casinos geholfen, denn diese profitieren noch darüber hinaus von eben solchen Angeboten.