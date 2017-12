Nur heute: 3 Nintendo Switch-Bundles zum unschlagbaren Preis ab 319 Euro!

In einem Interview mit IGN sagte Zelda-Direktor Fujibayashi das Nintendo noch nicht bereit sei, sich auf konkrete Pläne für die Zukunft der Serie einzulassen.

Nachdem das zweite (und letzte) DLC-Pack für The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschienen ist wäre es angedacht an einen Nachfolger zu denken. Immerhin hat der Teil auf der Nintendo Switch maßgeblich zum (Erst-)Erfolg der neuen Nintendo-Konsole beigetragen.

„Ich kann an dieser Stelle nicht sagen, ob es einen Nachfolger gibt oder weitere Fortsetzungen [für Breath of the Wild]. Wir haben im Moment definitiv viele Ideen und auch viel Motivation“, so Breath of the Wild-Direktor Hidemaro Fujibayashi.

Serienproduzent Eiji Aonuma sieht die Zukunft von Zelda aber auch in weiteren DLC’s für The Legend of Zelda: Breath in the Wild!

„Was wir dieses Mal aus dem DLC gelernt haben, dass ist fast so, als würde man die Welt erweitern. In der Vergangenheit mussten wir immer von Null beginnen. Wir dachten uns: „Oh, ich wünschte, wir könnten das hinzufügen, wir könnten dies tun.“ Nachdem wir DLC’s gemacht haben, haben wir erkannt, dass es ein großartiger Weg ist, um die Welt zu verbessern“, so Aonuma.

Quelle: IGN.com