Nintendos Möglichkeit Konsolen zu sperren wird erstmals rechtlich angefechtet!

Die Möglichkeit Konsolen nach eigenem Ermessen zu sperren, welche Nintendo initiiert hat, wird erstmals in Brasilien rechtlich hinterfragt. Man verletze das Recht der erworbenen Services der Konsumenten. Nintendo ist nun gezwungen zu reagieren.

Brasilien macht Feuer

Brasiliens Verbraucherschutzbehörde argumentiert nun, dass diese neu eingerichtete Möglichkeit von Nintendo den Verbrauchern dessen Rechte auf erworbene Services verletzte. Das Verbraucherschutzprogramm hat nun Beschwerde bei Nintendo eingereicht und fordert eine Aufhebung der Möglichkeit die Konsolen sperren zu können. Nintendo hat sich bereits zurückgemeldet und versprochen innert 20 Tagen auf diese Aufforderung zu reagieren.

Nintendos Recht über deren Hardware zu verfügen

Nintendo hatte zur Veröffentlichung der Switch 2 dessen allgemeinen Geschäftsbedingungen angepasst. So heißt es darin, dass wenn die Konsole in einer Form verwendet werden würde, wie Nintendo es nicht vorgesehen hat, dann sei Nintendo dazu berechtigt den online Zugang auf dieser Konsole zu sperren. Wer die Nintendo Switch 2 gebraucht kaufen möchte, muss deshalb hier besonders aufpassen.

Fehlercode „2124-4508“

Kaum war die Switch 2 auf dem Markt, waren schon die ersten Screenshots von Fehlermeldungen im Internet zu finden. Lautete der Fehlercode „2124-4508“ so wusste man, dass es sich um eine Sperrung der Konsole seitens Nintendo handelt.

Vorsicht vor der Verwendung von MiG Modulen

Beispielsweise nach dem Einstecken eines MiG Moduls wird die hierfür verwendete Nintendo Switch 2 Konsole von allen online Zugängen gesperrt und kann dann nicht mehr entsperrt werden. Sobald eine Konsole dies erleidet, kann diese gebraucht verkauft werden, ohne dass ein unvorsichtiger Käufer davon wissen könnte.

Kampf gegen die Piraterie

Seit Jahren kämpft Nintendo gegen Piraterie. Nicht nur, dass ältere Videospielklassiker unerlaubt raubkopiert werden, auch neue Videospieltitel sind vor Veröffentlichung im Internet zu finden. So war es bei The Legend of Zelda: Tears of the Wild. Das war ein Umstand, welcher aus nachvollziehbaren Gründen nicht passieren darf. Aufgrund solcher Tiefpunkte muss Nintendo so rabiat gegen Illegalität vorgehen.

Quelle: procon.sp.gov.br