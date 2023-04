Nintendo: Zu lange nicht aufgeladene Batterien könnten Nintendo Switch unspielbar machen!

Aber auch die Info was dagegen getan werden kann!

Die Nintendo Switch Konsole hat also eine Schwachstelle mehr! Nintendo hat über den Kundendienst via Twitter gewarnt, dass Nintendo Switch Konsolen, welche zu lange nicht geladen werden, nicht mehr aufgeladen werden können. Dieses Problem dürfte die meisten Spieler bis jetzt noch nicht getroffen haben. Allerdings kann gegen regelmäßiges Aufladen dagegen vorgegangen werden.

Batterien und Joy-Cons!

Nintendo hat erst kürzlich deren Kunden informiert, dass es ein Problem mit den eingebauten Batterien geben könnte. Mit der Nintendo Switch gab es schon mehrere Hardware-Probleme. Stichwort: Joy-Cons! Wobei diese bei Defekt erst seit kurzem zu Nintendo zur Reparatur eingeschickt werden können (gilt momentan zumindest in Österreich). Auch die Lebensdauer des Akkus kann manchmal ein Problem werden. Nun hat Nintendo ein weiteres Problem offiziell anerkannt.

Eine Warnung

Die Firma Nintendo hat eine Warnung für die Besitzer von Nintendo Switch Konsolen veröffentlicht. Ein Punkt darin fiel besonders auf. Nämlich das aufgezeigte Problem mit den Batterien der Konsole. Denn diese sind leider eingebaut und können deshalb nicht so einfach getauscht werden. Deshalb ist es wichtig auf den richtigen Umgang mit dem Laden zu achten. Dass die Info erst nach 6 Jahren kommt, ist überraschend, aber immerhin.

Was kann man tun bevor eine Nintendo Switch nicht mehr funktioniert?

Via Twitter hat der japanische Kundenservice von Nintendo, dass Problem mit den Lithium-Ionen Batterien der Konsole angesprochen. Darin steht, dass Nintendo Switch Besitzer, welche die Konsole für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, diese nicht mehr aufladen können. Also jeder der die Konsole zu lange unbespielt lässt, kann im schlimmsten Fall nicht mehr spielen. Aber Nintendo hat auch eine Lösung dafür. Um nicht Opfer einer toten Nintendo Switch zu werden, soll man die Konsole mindestens alle 6 Monate ans Ladekabel hängen. Dies scheint der einzige Weg zu sein, das Leben der Konsole zu verlängern.

Sind alle Nintendo Switch Konsolen betroffen?

Jedes halbe Jahr zumindest einmal aufladen klingt zwar momentan einfach und machbar, wenn auch in ein paar Jahren für manche Spieler unrealistisch. Schließlich wird Nintendo irgendwann eine neue Konsole auf den Markt werfen. Ab dann ist fraglich wie lange die Nintendo Switch im Kasten bleibt. Das Problem betrifft sämtliche Nintendo Switch Modelle. Sei es die zweite Version oder die OLED Version der Erfolgskonsole. Letztere verfügen über eine längere Spielzeit bis die Konsolen wieder angesteckt werden müssen.

Was könnte man tun wenn eine Nintendo Switch nicht mehr funktioniert?

Nintendo hat aber leider noch keine Lösung genannt, was Spieler tun können, wenn deren Konsole schon keinen Wackler mehr macht. Eine tote Nintendo Switch könnte aber vermutlich sehr einfach wieder in Gang gebracht werden, wenn ein offizieller Reparaturservice die Batterien tauscht. Wenigstens wissen wir, dass es so weit nicht kommen muss. Man muss nur lediglich alle 6 Monate die Nintendo Switch an die Steckdose hängen.

Womöglich werden wir alle in ein paar Jahren eine Erinnerung im Kalender im Sechsmonatszyklus haben.

Quelle: nintendo_cs via Twitter.com