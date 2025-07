Nintendo: Welche Videospiel-Serien spielen Japanerinnen am liebsten?

In Japan wurde eine Umfrage über Videospiele gemacht. Dabei kam heraus welche Altersgruppen welche Serien am liebsten spielen. Aber nicht nur das. Es wurde offenbart, wie viele davon weiblich sind. Super Mario schneidet dabei am schlechtesten ab.

GEM Partners hat in Japan Personen im Alter zwischen 15 und 69 Jahren über deren Nutzverhalten von Nintendo Produkten befragt. Insgesamt wurden 180.000 Personen befragt.

GEM Partners surveyed 180k Japanese regarding their entertainment activities. Among the games listed in the study, here are the Nintendo IPs and their fans’ gender ratios and average ages. Compared to other game IPs (see below), Nintendo has more female fans. Kirby series is 55% female, and AC 75%.

