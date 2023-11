Nintendo Fakten

Die Entwickler von Christmas Massacre behaupten, dass sie ihr kommendes Horrorspiel nicht auf den Plattformen von Nintendo und Xbox veröffentlichen können, da diese angeblich ihre Zustimmung verweigert haben. Das Spiel, das im Stil der allerersten PlayStation-Grafik gehalten ist, wird später in diesem Monat auf der PlayStation-Plattform veröffentlicht.

Als Fans fragten, ob es auch auf anderen Plattformen verfügbar sein werde, antwortete der Entwickler Puppet Combo: “Nur die PlayStation wird es zulassen.”

Ein kürzlich veröffentlichter Trailer zeigt den Spieler in der Rolle des Weihnachtsmanns, der scheinbar auf Nonnen in einer Schule mit einem Flammenwerfer losgeht. Dieses verstörende Szenario hat jedoch angeblich dazu geführt, dass Nintendo und Xbox das Spiel auf ihren Plattformen abgelehnt haben!

Im PlayStation Store wird der Titel wie folgt beschrieben:

“Dekoriere das Haus mit Blut und Gedärmen! Larry’s Weihnachtsbaum hat ihm befohlen, alle Menschen zu töten, die in diesem Jahr nicht artig waren. Doch auf wessen Seite steht der Baum wirklich? Und kann Larry überhaupt glauben, was er da hört? Christmas Massacre ist ein von den 80ern inspiriertes, gore-durchtränktes Stealth-Slasher-Spiel mit retroartiger Low-Poly-Grafik von Horror-Entwickler Puppet Combo. Nutze Arcade-Stealth, um deine Beute zu verfolgen und zu ermorden, ohne erwischt zu werden, und wechsle zwischen Ego- und Third-Person-Kameramodi, um deine Spielweise zu ändern. Du musst töten, ohne gesehen zu werden, um jedes Level abzuschließen. Kannst du den Blutdurst deines Weihnachtsbaums stillen, bevor die Feiertage zu Ende gehen?”

Der Entwickler Puppet Combo erklärte in einer Reihe von Tweets auf “X”, dass das Spiel “zu verrückt für die Switch” und “zu verrückt für die Xbox” sei, wie VGC.com berichtet.

No it's too crazy for Xbox

— PUPPET COMBO 🎃 (@PuppetCombo) November 3, 2023