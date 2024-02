Nintendo Switch bricht historischen Verkaufsrekord

Die Nintendo Switch ist in Japan jetzt die meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Die Verkaufszahlen haben die des DS in diesem Land um rund 350.000 Einheiten übertroffen. Nintendo bestätigte diesen historischen Erfolg im Rahmen seines neuen Investorenberichts, der auch die neuesten Verkaufszahlen der Switch enthüllte.

Seit der Veröffentlichung der gefeierten Hybrid-Konsole von Nintendo im März 2017 sind die Switch-Verkäufe stark gestiegen. Etwa sechs Jahre später hat die Switch die Verkaufszahlen der PS4 übertroffen. Sie hat sich damit den Titel der drittbestverkauften Konsole aller Zeiten gesichert. Im Februar 2023 bestätigte Nintendo diesen Erfolg, als das Unternehmen bekannt gab, dass sein tragbares System weltweit 122,55 Millionen Mal verkauft wurde.

Im Laufe des darauffolgenden Jahres verkaufte Nintendo fast 17 Millionen weitere Einheiten der Konsole. Laut dem jüngsten Investorenbericht wurden bis Ende 2023 insgesamt 139,36 Millionen Switch-Konsolen verkauft. Davon wurden etwa 4 Millionen in Japan verkauft, was dem Handheld-System zu 33,34 Millionen Verkäufen im Inland verhalf. Das Gerät ist nun auch in Nintendos Heimatland die meistverkaufte Spielkonsole aller Zeiten und hat den DS sowie den Game-Boy (einschließlich GBC) überholt. Der DS wurde in Japan 32,99 Millionen Mal verkauft, während der Game Boy 32,47 Millionen Mal verkauft wurde.

Nintendo Switch is now the best selling console ever in Japan according to Nintendo sales figures! 1. Nintendo Switch – 33.34M

2. Nintendo DS – 32.99M

Weltweite Verkäufe der Nintendo Switch von 2017 bis 2023

Das Jahr 2023 markierte einen Rückgang der weltweiten Verkaufszahlen der Konsole um etwas mehr als 2 Millionen. Dies war das dritte Jahr in Folge, in dem die Verkaufszahlen der Switch rückläufig waren. Der Trend deutet darauf hin, dass sich die Konsole jetzt in ihrem Lebensabend befindet. Trotzdem bricht sie weiterhin Rekorde. Obwohl die Switch 2 bald erscheinen wird, wird ihr Erscheinen den Vorgänger nicht unbedingt daran hindern, den Titel der meistverkauften Konsole aller Zeiten zu erlangen. Dazu fehlen nur noch 19 Millionen Verkäufe, um die PS2 zu übertreffen. Zum Vergleich: Der DS konnte nach der Veröffentlichung des 3DS Anfang 2011 über 20 Millionen zusätzliche Einheiten verkaufen.

Die Verkaufsdaten der Nintendo Switch der letzten fünf Jahre deuten darauf hin, dass die Konsole die PS2 um das Jahr 2026 einholen könnte. Zu diesem Zeitpunkt dürfte der Nachfolger bereits etabliert sein, nicht zuletzt aufgrund der sich häufenden Hinweise, dass die Switch 2 in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 auf den Markt kommen wird. Die neuesten Berichte über die Funktionen der nächsten Konsole sind weniger schlüssig. Viele Fans hoffen jedoch, dass das kommende System zumindest Abwärtskompatibilität bietet. So können sie ihre Switch-Bibliotheken auf neuerer Hardware genießen. Menschen, die diese Meinung teilen, dürften genügend vorhanden sein. Nintendos jüngstes Investoren-Update enthüllte, dass bis zum Jahresende 2023 mehr als 1,2 Milliarden Einheiten der Switch-Software verkauft werden sollen.

Ist eine Switch 2 schon in Arbeit?

Switch 2 ist der vermutete Name für die nächste Nintendo-Konsole, die voraussichtlich im Jahr 2024 erscheinen wird. Die Switch 2 soll eine verbesserte Version der aktuellen Switch sein, die sowohl als Handheld als auch als stationäre Konsole genutzt werden kann. Die Switch 2 soll unter anderem einen 120Hz-Bildschirm, einen leistungsfähigeren Prozessor, ein Nvidia-DLSS-Modul und mehr Speicherplatz bieten. Außerdem soll die Switch 2 abwärtskompatibel mit allen Switch-Spielen sein und einige exklusive Titel erhalten, wie zum Beispiel ein Remake von Star Fox. Eine solche Konsole könnte je nach Version zwischen 300 und 400 Euro kosten.