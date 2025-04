Nintendo Switch Online + Game Boy Advance: Fire Emblem: The Sacred Stones jetzt verfügbar

Nintendo Switch Online erweitert seine Game Boy Advance-Bibliothek um Fire Emblem: The Sacred Stones, das nun für Abonnenten des Expansion Pack verfügbar ist. Mit einer Mitgliedschaft können Spieler nicht nur online mit Freunden spielen, sondern auch eine stetig wachsende Auswahl an Retro-Spielen genießen, darunter Titel von Nintendo 64 und Sega Genesis.

In der Bibliothek sind auf Klassiker aus der Sega Genesis-Ära, wie Streets of Rage.

Zwei Abo-Stufen für Nintendo Switch Online

Es gibt zwei verschiedene Abonnementstufen:

Basis-Abo für 19,99 Euro pro Jahr : Enthält Online-Multiplayer und klassische Spiele von NES, SNES und Game Boy .

für : Enthält Online-Multiplayer und klassische Spiele von . Expansion Pack für 49,99 Euro pro Jahr: Beinhaltet das Basis-Abo, kostenlose DLCs für verschiedene Nintendo Switch-Spiele sowie Zugriff auf Nintendo 64, Game Boy Advance und Sega Genesis-Spiele.

Mit dem Start der Nintendo Switch 2 am 5. Juni erhalten Expansion Pack-Abonnenten zudem Zugang zu Nintendo GameCube-Titeln, darunter The Legend of Zelda: Wind Waker und F-Zero GX. Alle bisher veröffentlichten Klassiker bleiben ebenfalls verfügbar, einschließlich des frisch hinzugefügten Fire Emblem: The Sacred Stones.

Fire Emblem: The Sacred Stones – Ein Klassiker kehrt zurück

Nintendo hat auf seinem offiziellen YouTube-Kanal einen neuen Trailer veröffentlicht, der bestätigt, dass Fire Emblem: The Sacred Stones nun für Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Abonnenten spielbar ist. Das Spiel erschien ursprünglich am 7. Oktober 2004 für den Game Boy Advance in Japan und kam am 23. Mai 2005 in die USA – passend zum bevorstehenden 20-jährigen Jubiläum in der westlichen Welt.

Die Geschichte dreht sich um die königlichen Erben des Königreichs Renais, Eirika und Ephraim, die sich auf eine Reise begeben, um ihr zerstörtes Heimatland wieder aufzubauen und die Geheimnisse des Krieges zu lüften. Das Spiel behält die strategischen RPG-Mechaniken seines Vorgängers, Fire Emblem: The Blazing Blade, bei.

