Nintendo Switch Online + Sega Genesis: Streets of Rage kommt in die Bibliothek

Nintendo Switch Online hat drei klassische Sega-Genesis-Spiele zur Bibliothek des Expansion-Packs hinzugefügt: Streets of Rage, Super Thunder Blade und ESWAT: City Under Siege. Retro-Gaming-Fans können mit einem regulären Switch-Online-Abonnement auf NES-, SNES– und Game-Boy-Klassiker zugreifen, während das Erweiterungspaket zusätzlich viele ikonische Titel für N64, Game Boy Advance und Sega Genesis bietet.

Ab dem 5. Juni, wenn die Nintendo Switch 2 erscheint, wird das Angebot noch erweitert: Abonnenten von Switch Online + Expansion Pack können dann auch GameCube-Spiele genießen. Diese Ankündigung war eines der Highlights der Nintendo Direct Showcase am 2. April. Die ersten spielbaren GameCube-Titel sind F-Zero GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker und Soulcalibur 2. Bis dahin dürfen sich Spieler weiterhin auf regelmäßige Erweiterungen des Spielkatalogs sowie verschiedene Vorteile wie kostenlose Updates freuen.

Spielt drei weitere SEGA Mega Drive-Klassiker mit #NintendoSwitchOnline + Erweiterungspaket! 👊 Streets of Rage

🦾 ESWAT: City Under Siege

🚁 Super Thunder Blade pic.twitter.com/m7oijSvyOl — Nintendo DE (@NintendoDE) April 11, 2025

Neue Sege Genesis-Spiele für Nintendo Switch Online

Am 10. April wurden Streets of Rage, Super Thunder Blade und ESWAT: City Under Siege für Besitzer des Expansion-Packs verfügbar gemacht. Diese Klassiker der Sega Genesis bieten ein breites Spektrum an Spielstilen, von Side-Scrolling Beat ’em ups bis hin zu Flight Sims. Unter den drei neuen Titeln dürfte Streets of Rage der bekannteste sein. Das Spiel aus dem Jahr 1991 markierte den Beginn einer langlebigen und erfolgreichen Franchise mit vier Spielen, zahlreichen Fanprojekten, Comics und Kurzgeschichten.

Sogar ein Spielfilm und eine TV-Serie waren 2022 bei Lionsgate in Planung, wobei es seitdem keine Neuigkeiten dazu gab. Dieses Switch-Online-Update bringt die legendäre Side-Scrolling-Action zurück, in der ehemalige Polizisten gegen ein kriminelles Syndikat kämpfen, das in der fiktiven Stadt Wood Oak sein Unwesen treibt. Ein weiteres Side-Scrolling-Spiel, diesmal ein Plattform-Titel, ist ESWAT: City Under Siege, das 1990 veröffentlicht wurde. Es basiert auf einem beliebten Arcade-Spiel, jedoch mit neuen Levels und Waffen.

