In unserer neuesten Nostalgie-Ecken-Folge begeben wir uns gemeinsam auf eine Reise in die gute alte Zeit der Samstagsmorgen-Cartoons, VHS-Kassetten und Röhrenfernseher.

Nerd Sister Ari, Schlaubischlumpf Sinan und Teilzeit-Jedi Michi nehmen euch wieder mit zu den Serien, die ihre Kindheit geprägt haben!

Mit dabei sind diesmal echte Klassiker: Scooby Doo bringt nicht nur sprechende Hunde und gruselige Masken ins Spiel, sondern auch jede Menge kindlichen Detektivgeist. Die Schatzinsel sorgt für Abenteuer und Fernweh. Und mit Pinky und der Brain ist natürlich auch eine der kultigsten 90 Jahre Serien vertreten – NARF!

Wenn ihr erfahren wollt was das Hanna – Barbera Verse ist, wieso Sinan sich über Velma Cosplay freut und warum man das Bat-Mobile, NICHT „das lange schwarze Auto“ nennt seit ihr bei uns genau richtig!

Denn all das und mehr erfahrt ihr in dieser Folge des Dailygame Podcasts. Jetzt reinhören, mitlachen und gemeinsam in Erinnerungen schwelgen – überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf Dailygame.at 🌀📺🧠

