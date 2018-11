Dass die Weihnachtszeit für Nintendo (sowie auch für Sony und Microsoft) im Konsolen-Business wichtig ist, ist keine kontroverse Aussage. Jedoch die Tatsache, die nun der Nintendo-Chef von Amerika verlautbart hat, ist schon heftig.

Immerhin hat sich Nintendo für 2018 ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, nämlich 20 Millionen Switch-Konsolen zu verkaufen. Nun, dass hat man erreicht, aber die wirklich tolle Zeit für Nintendo hat erst gerade angefangen. Immerhin ist Weihnachten nicht nur das Fest der Familie, sondern auch des Schenkens. Und so wird unter vielen Weihnachtsbäumen auch eine Nintendo Switch oder ein Nintendo 2DS liegen, davon ist Reggie Fils-Aime überzeugt. Nachdem Nintendo der einzige Konsolenhersteller mit einem ordentlichen Portfolio für Kinder ist, ist die Aussage nicht anzuzweifeln.

In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit Yahoo Finance sagte er:

„Die Weihnachtsgeschäftssaison – Oktober, November und Dezember – ist für unser Unternehmen von entscheidender Bedeutung. In Amerika machen wir in dieser Zeit normalerweise etwa 60% unseres Umsatzes. Der Grund, warum es so wichtig ist, ist erstens, dass unsere Produkte tolle Geschenke machen.“

Das zeigt vermutlich auch, warum Nintendo die Veröffentlichung einiger großer Titel ins vierte Kalender-Quartal schiebt, wie beispielsweise Pokemon Let´s Go, Pikachu! und Let“s Go, Eevee! sowie das kommende Super Smash Bros. Ultimate. Wie der Switch dieses Jahr in dieser Zeit funktioniert, wird sicherlich interessant sein.

Kauftipp:

Nintendo Switch Pokémon: Let’s Go, Pikachu! Bundle bei Amazon.de für EUR 399,00 bestellen

Aber nicht nur in Amerika rührt Nintendo die Werbetrommel, auch in Japan gibt es neue Werbespots, die ihr gesehen haben müsst!

Du willst keine wichtigen News aus der Welt von PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Co mehr verpassen?! Abonniere noch heute unseren Newsletter! Oder schau auf unserer Facebook-Seite vorbei.