Nintendo Switch – Hol dir jetzt dieses Betriebssystem!

Nintendo Switch. Während die Welt sich fragt, wann denn der Nachfolger kommt, holen andere Entwickler einfach mehr aus der Konsole heraus. Sie ist zwar kein Steam Deck, bei welchem man fast schon unlimitierte Möglichkeiten hat. Jedoch ist sie immer noch für Überraschungen zu haben. Dies zeigt jetzt die Firma RedDeerGames.

nOS New Operating System macht deine Switch zu einem Tablet

Wieso holen wir uns eine Nintendo Switch? Sie ist der einzige Zugang zu spielen aus dem Hause Nintendo natürlich! Mario, Zelda oder Samus tummeln nun einmal nur bei Nintendo über den Bildschirm. Wie schon alle Vorgänger-Konsolen steht Nintendo stest für simplen, schnellen und einfach zugänglichen Spielspaß. Die Nintendo Switch hat dies nochmals mit ihrer genialen Funktion für Spielspaß unterwegs als auch zuhause revolutioniert. Einfach andocken und zuhause spielen. Dann wieder heraus nehmen und unterwegs spielen. Wie cool ist das!?

Mehr erwartet man sich als Nintendo-Fan auch gar nicht. Doch nun kommt der Entwickler RedDeerGames und legt noch eines drauf. Man könnte ja die Nintendo Switch noch anderweitig verwenden! Eigentlich spezialisiert sich RedDeerGames mehrheitlich auf Indie Games, jetzt haben sie einen Schritt mehr gewagt. Sie haben kürzlich im Nintendo eShop ein eigenes Betriebssystem für die Nintendo Switch veröffenlitcht.

Unter dem Titel “nOS New Operating System“, könnt ihr ein vollständiges Betriebssystem erwerben. Es ist natürlich simpel gehalten, bringt euch aber trotzdem Funktionen, welche man ansonsten nur von Betriebssystemen wie Windows oder Mac OS kennt.

nOS – Von Organizer bis Taschenrechner alles dabei

So habt ihr z.B. einen Tagesplaner, wo ihr eure wichtigsten Termine eintragen und festhalten könnt. Auch findet ihr ein Notizbuch, oder gar einen Taschenrechner. Es sind auch noch weitere Optionen vorhanden, mit denen ihr die Nützung individualisieren könnt. Sogar Multi-Tasking zwischen mehreren Fenstern ist möglich. das nOS New Operating System verwandelt so eure Switch zu einem handlichen Tablet. Ihr habt also neben den gewohnten Spielmöglichkeiten der Switch jetzt auch noch einen kleinen Organizer für unterwegs!

Jetzt zugreifen zum günstigen Preis

Aktuell ist das nOS New Operating System von RedDeerGames um Euro 1,99 erhältlich. Ab 27. Februar wird der Preis wieder auf Euro 39,99 erhöht. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass RedDeerGames auch in Zukunft noch Erweiterungen und Optionen anbieten und das nOS New Operating System weiter ausbauen wird. Somit, jetzt zugreifen lohnt sich!