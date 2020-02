Nintendo Switch-Exklusivtitel erscheint auf Steam für den PC

Fans von Mech-Schlachten können bei Steam einiges an Chaos anrichten, wenn Marvelous ‘Third-Person-Action-Shooter Daemon X Machina am 13. Februar 2020 auf Valves Digitalvertriebsdienst umstellt. Bisher war das Spiel ein exklusiver Switch-Titel, der erstmals auf der E3 2018 für die Hybrid-Konsole von Nintendo angekündigt wurde.

Daemon X Machina ist ein Anime-inspiriertes Spiel, in dem Charaktere, die von dem Fire Emblem-Veteranen Yusuke Kozaki entworfen wurden, Zugriff auf anpassbare Power-Anzüge namens Arsenal haben, mit denen eine Vielzahl von Waffen ausgerüstet werden kann, die von feindlichen Mechs abgeworfen werden. Bei der Veröffentlichung war der exklusive Switch-Titel in Famitsus japanischem Verkaufscharts hinter Titeln wie PlayStation 4-Titeln wie Monster Hunter World: Iceborne von Capcom oder Borderlands 3 von Gearbox.

Das Spiel wurde erstmals während der E3 2019 für Nintendo Switch veröffentlicht und heute wurde der Starttermin für Steam von seinem neuen Publisher XSEED Games auf Twitter bekannt gegeben. Für alle, die Daemon X Machina vor dem 13. Februar auf dem PC kaufen, gibt es einen Preisnachlass von 20 Prozent, und die Spieler können ein Sonderangebot erhalten. Einschließlich eines Arsenals “Prototype” mit passendem Anzug und einem Ausrüstungsset mit Metallic-Motiven, bis zum 13. März 2020.

Daemon X Machina hat auf der Switch nicht den gleichen Bekanntheitsgrad wie First-Party-Titel wie Breath of the Wild und Pokemon Sword and Shield erreicht, trotzdem ein sehr solider Titel. Die Chancen stehen gut, dass der schnelle, stark aktionsorientierte Titel auf dem PC besser läuft. Wahrscheinlich ist sogar die PC-Plattform besser geeignet.

💥Time to suit up, Reclaimers!💥

DAEMON X MACHINA launches globally on #WindowsPC via @Steam on 2.13. Get ready to pilot your Arsenal and join the high-stakes #mech battle for humanity’s survival!

Pre-purchase #DXM today for 20% off and additional DLC: https://t.co/qwtnF5yisM pic.twitter.com/SDcWEBepmH

— XSEED Games (@XSEEDGames) February 3, 2020