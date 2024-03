Nintendo Switch erhält Version 18.0.0

Nintendo hat ein brandneues Update für die Switch veröffentlicht, das Nutzer ab sofort herunterladen können. Nintendo hat seit der Markteinführung der Konsole im Jahr 2016 zahlreiche Updates für die Konsole veröffentlicht. Diese Updates haben einen unterschiedlichen Umfang. Manchmal sind die Switch-Konsolen-Updates ziemlich grundlegend und erhalten nur vage Patch Notes, aber manchmal fügen sie bemerkenswerte neue Funktionen hinzu, die die Nutzer ausprobieren können.

Meistens werden die Updates für die Switch-Konsole mit Patch Notes veröffentlicht, in denen es lediglich heißt, dass “allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität vorgenommen werden, um das Benutzererlebnis zu verbessern.” Diese Patch Notes geben den Fans nicht wirklich eine solide Vorstellung davon, was die Updates überhaupt tun, aber manchmal fügen die Switch-Updates etwas Wesentlicheres hinzu. So ist es auch mit dem neuesten Update für die Switch-Konsole, Version 18.0.0.

Nintendo-Spieler können ab sofort das Update 18.0.0 für die Switch herunterladen. Es fügt eine neue 15-Minuten-Option hinzu, wenn die Switch während des Spielens auf dem Fernseher in den Standby-Modus wechselt, sowie Koreanisch als unterstützte Sprache für das Einführungsvideo der Kindersicherung. In den Patch Notes des neuen Nintendo-Switch-System-Updates ist erwartungsgemäß auch von “allgemeinen Verbesserungen der Systemstabilität zur Verbesserung der Benutzererfahrung” die Rede.

Das bringt das neueste Update für die Nintendo Switch mit sich

Bis heute wurden mehr als 100 Millionen Nintendo-Switch-Konsolen verkauft, und es ist keine Überraschung, dass Nintendo weiterhin Updates veröffentlicht, um das Gerät zu verbessern. Einige sind jedoch gespannt auf die Switch 2, die Gerüchten zufolge angekündigt wurde. Nintendo hat die Switch 2 noch nicht angekündigt, aber viele gehen davon aus, dass sie in den nächsten sechs Monaten enthüllt wird, in Erwartung einer Veröffentlichung im Jahr 2025.

Auch nach der Veröffentlichung der Switch 2 können sich die Fans darauf verlassen, dass Nintendo weiterhin neue Updates für die aktuelle Switch herausbringen wird. Nintendo ist bekannt dafür, seine Plattformen noch Jahre nach der Markteinführung zu unterstützen, aber auch dafür, sie irgendwann einzustellen, wie es beim Nintendo 3DS und der Wii U der Fall war. Nintendo-Fans müssen sich jedoch keine Sorgen machen, dass der E-Shop und andere Online-Funktionen der Switch in naher Zukunft eingestellt werden.