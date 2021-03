Nintendo Switch: Ein neuer Crayon Shin-Chan Titel ist auf dem Weg

Crayon Shin-Chan: Ora to Hakase no Natsu Yasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi ©Nintendo; Screenshot youtube.com via Nintendo 公式チャンネル

In der japanischen Nintendo Direkt Präsentation wurde eine neuer Crayon Shin-Chan Titel namens Crayon Shin-Chan: Ora to Hakase no Natsu Yasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi samt Trailer für dieses Jahr noch angekündigt worden.

Nintendo Direct in Japan

Die kürzliche Nintendo Direct hat uns sehr viele neue tolle Titel wie The Legend of Zelda: Skyward Sword HD versprochen. Still und heimlich ging dabei die japanische Nintendo Direct Präsentation mit ein paar eigenen Titeln an der westlichen Welt vorbei. Bei einem dieser Titel handelt es sich um einen neuen Crayon Shin-Chan Titel, welcher mit einem optisch sehr beeindruckenden und vielversprechenden Trailer kam.

Ein Sommerurlaub

Das japanische Manga sowie die gleichnahmige Fernsehserie Crayon Shin-Chan handeln vom fünfjährigen Shinnosuke Nohara der gerne seinen Hintern zeigt, was seine Eltern vor Fremden oft in Verlegenheit bringt. Vielen Otakus und Manga-Fans wird Crayon Shin-Chan bereits ein Begriff sein.

Der Titel Crayon Shin-Chan: Ora to Hakase no Natsu Yasumi – Owaranai Nanokakan no Tabi bedeutet so viel wie Mein und des Professors Sommerurlaub – Der endlose sieben Tage Trip. Offensichtlich wird man die Famlie in den Urlaub begleiten. Dabei wird man Käfer fangen, fischen und auf viele neue Freunde treffen. Im Laufe des Spiels wird man dann auch auf Ninjas und Dinosaurier treffen.

Schon der zweite Crayon Shin-chan Titel!

Es ist fraglich ob dieser neue Crayon Shin-chan Titel bei uns erscheinen wird, da der Titel nur in der japanischen Nintendo Direct angekündigt worden ist. Was aber für einen Release bei uns spricht, ist dass der Titel Crayon Shin-Chan The Storm Called! Flaming Runner!! bei uns letztes Jahr released worden ist und im Nintendo eShop als Download erhältlich ist.

Japanische Version

Glücklicherweise ist die Nintendo Switch die erste Nintendo Konsole die seit allen Nintendo Game Boys wieder region-free ist. Das bedeutet, dass die Nintendo Switch Konsole nicht regionsgebunden ist und somit sämtliche Module aus der ganzen Welt mit jeder Konsole funktionieren. Alle vorherigen Konsolen waren aufgrund von technischen, regionalen Unterschieden von Bild und Tonübertragungen für Fernseher in PAL, NTSC und JAP eingeteilt.

Also auch wenn uns im Westen das neue Abenteuer von Crayon Shin-Chan vergönnt werden würde, so bleibt zumindest die Möglichkeit eine importierte Version des Titels zu spielen. Auch wenn wir, sollte es zumindest keine englische Übersetzung geben, vermutlich etwas Nachhilfe in Japanisch brauchen werden.

