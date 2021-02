Nintendo Direct Event für 2021 morgen am 17.02

Nintendo - ©Nintendo

Nintendo hat ein 50 Minütiges Direct Event angekündigt für den 17 Februar 2021 an dem die Spiele für dieses Jahr vorgestellt werden. Das Event wird sich konzentrieren auf kommende Games wie Smash Bros. Ultimate und andere Releases, die für Nintendo Switch im ersten Halbjahr geplant sind. Wie üblich hat Nintendo dies über Twitter bekannt gegeben ohne weiter Informationen.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Erstes Nintendo Direct 2021: Was können wir erwarten?

Das Timing für das Nintendo Direct Showcase 2021 kann gar nicht Zufall sein. Denn dieses Wochenende feiert The Legend of Zelda seinen 35sten Geburtstag. Genau am 21sten Februar. Fans erhoffen sich durch diesen Zeitpunkt einen entsprechenden Tribut an das Game. Denn auch für Super Mario gab es zum Anlass des 35 jährigen Jubiläums ein eigenes Game mit Super Mario 35.

Es gab zum Beispiel schon länger keine Updates zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, die direkt von Nintendo mit konkreten Fakten kamen. Das Spiel wird so heiß erwartet, dass man es kaum beschreiben kann. Teil 1 zählt noch immer zu den meistverkauften Spielen auf der Nintendo Switch. Mit ziemlicher Sicherheit werden wir aber einen weiteren Fighter für Smash Bros. Ultimate erhalten, die oder der sich zu Sephiroth aus FF7 dazugesellt.

Die Chancen dass Nintendo bei diesem Direct Event für 2021 auch ein neues Modell der Switch vorstellt, sind leider gering bis nicht vorhanden. In einem so kurzen Zeitfenster lässt sich so eine gewaltige News nicht unterbringen. Der Fokus wird eindeutig auf den Games für dieses Jahr liegen.