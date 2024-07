Nintendo Switch 2: So möchte man Scalping-Probleme vermeiden

Nintendo plant die Markteinführung der “Switch 2” (oder wie immer sie heißen mag) im nächsten Jahr und Fans weltweit fragen sich, ob sie die neue Konsole problemlos bekommen können. In den letzten Jahren haben Wiederverkäufer und Halbleitermangel für große Probleme gesorgt. Doch Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa hat während einer Fragerunde mit Investoren Pläne vorgestellt, um solche Schwierigkeiten zu vermeiden.

Furukawa betonte, dass Nintendo vor allem eines tun will: genügend Konsolen produzieren, um die Kundennachfrage zu decken. “Wir glauben, dass es am wichtigsten ist, eine ausreichende Menge zu produzieren, um die Kundennachfrage zu decken”, so der Nintendo-Präsident. Dieses Ziel hat sich das Unternehmen schon seit letztem Jahr gesetzt und hält weiterhin daran fest.

Gesetzliche Maßnahmen gegen Wiederverkäufer?

Neben der Erhöhung der Produktion prüft Nintendo auch gesetzliche Möglichkeiten, um Scalping einzudämmen. Furukawa erklärte, dass Nintendo untersucht, welche Maßnahmen im Rahmen der Gesetze und Vorschriften ergriffen werden können, wobei die Umstände in den einzelnen Regionen berücksichtigt werden müssen.

Ein weiteres Problem, das in den letzten Jahren für Engpässe gesorgt hat, ist der weltweite Halbleitermangel. Laut dem Nintendo-Chef sei dieses Problem behoben und sollte die Produktion der neuen Konsole nicht beeinträchtigen.

Nintendo Switch 2: Veröffentlichung vor Ende März 2025

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für die Nintendo Switch 2 gibt es noch nicht. Nintendo hat jedoch angekündigt, dass die neue Konsole vor dem Ende des laufenden Geschäftsjahres vorgestellt wird, also spätestens Ende März 2025. Fans könnten also jederzeit mit einer Enthüllung rechnen!

Nintendo bereitet sich intensiv auf die Veröffentlichung der Switch 2 vor. In diesem Jahr hat das Unternehmen vor allem Remaster und kleinere Spiele veröffentlicht. Diese Titel stammen größtenteils von externen Studios. Donkey Kong Country Returns HD, das nächstes Jahr erscheint, wird von Forever Entertainment SA entwickelt.

Diese Zusammenarbeit mit externen Studios ermöglicht es Nintendo, einen stabilen Veröffentlichungsplan für die Switch einzuhalten und gleichzeitig die internen Entwickler zu entlasten, damit sie sich auf Spiele für die neue Konsole konzentrieren können.

Erfahrungen aus der Vergangenheit nutzen

Nintendo scheint aus früheren Fehlern gelernt zu haben und versucht, diese bei der Umstellung auf die neue Hardware zu vermeiden. Ob sich diese Strategie auszahlt, bleibt abzuwarten. Die Fans sind gespannt und hoffen, dass sie die Switch 2 problemlos und ohne überhöhte Preise bekommen können.

Nintendo zeigt sich entschlossen, die Probleme der Vergangenheit bei der Einführung neuer Konsolen zu vermeiden. Mit einer erhöhten Produktion, gesetzlichen Maßnahmen gegen Wiederverkäufer und der Überwindung des Halbleitermangels scheint das Unternehmen gut vorbereitet. Die genaue Veröffentlichung der nächsten Nintendo-Konsole bleibt noch abzuwarten, aber Fans können sich auf kommende spannende Monate freuen.