Nintendo Switch 2 bekommt eine 1-TB-Speicherkarte von SanDisk

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nintendo Switch 2 Besitzer können sich über mehr Speicherplatz freuen. Es gibt ab nun eine microSD-Express-Karte von SanDisk mit einer Speicherkapazität von 1 TB. Aber auch die Konkurrenz hat Karten in der Größe im Angebot.

Immer weniger Speicherplatz

Die neue Speicherkarte soll Nintendo Switch 2 Spielern das Videospiel-Leben leichter machen. Ab Werk verfügt die Konsole über einen Speicher von 256 GB. Moderne Switch 2 Spiele benötigen allerdings immer mehr Speicherplatz, weswegen der Speicher für die digitale Spielebibliothek immer knapper werden könnte.

Technisch Fortgeschritten

Die neueste Karte hat es technisch in sich. Mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von bis zu 880 MB pro Sekunde und einer Schreibgeschwindigkeit zwischen 745 und 800 MB pro Sekunde gehört die Speicherkarte zu den leistungsfähigeren auf dem Markt. Während auf der Switch 1 noch normale microSD-Karten funktioniert haben, benötigt man für die Switch 2 zwingend eine microSD-Express-Karte. Die maximale Größe einer Speicherkarte für die Switch 2 sind übrigens 2 TB.

Der Preis ist nicht heiß

Die Speicherkarte ist allerdings alles andere als ein Schnäppchen und gelinde gesagt schockierend! Die Preisempfehlung lag bei der Vorstellung bei 430 US-Dollar. Eine aktuelle Karte mit der halben Speichergröße kostet 200 US-Dollar. Ein ordentlicher Preis. Vor allem, da dies zusätzliche Kosten sind, wenn man auf ein Modul verzichtet und digital kauft. Dabei wollen wir die Game-Key Cards, welche ebenso extra Speicher benötigen gar nicht erwähnen. Eine 256 GB-Karte von SanDisk kostet 50 Euro.

Alternativen

SanDisk ist allerdings nicht die einzige Marke mit einem 1-TB-Modell für die Nintendo Switch 2. Zudem fallen diese günstiger aus. Aus diesem Grund dürfte auch die SanDisk-Karte mit der Zeit immer günstiger werden wird. Wem diese großen Karten immer noch zu teuer sind, der kann natürlich auch eine oder mehrere Speicherkarten mit 256- oder 512-GB verwenden.

Mit komplexeren Videospielen werden auch die Datenmengen immer größer. Call of Duty: Modern Warfare 4 benötigt beispielsweise 84,9 GB Speicherplatz. Mit einer 1-TB-Speicherkarte passen davon nicht einmal 12 Titel in dieser Größe darauf.

Quelle: amazon.com