Nintendo: Super Mario Bros. Wonder ohne original Super Mario Stimme?

Nintendo Switch Fakten

Fans sind verunsichert, ob Charles Martinet für die künftigen Super Mario Titel seine Stimme leihen wird. Schließlich wurde er beim Super Mario Film nicht als Super Mario eingesetzt. Nun sorgt der Trailer vom kommenden Titel Super Mario Bros. Wonder für Verunsicherung und Verwirrung.

Charles Martinet, der allseits beliebte und überaus positive Mensch, Schauspieler und Synchronsprecher leiht seit 1991 Super Mario seine Stimme. Sein damaliger Approach Super Mario eine so liebenswürdige Stimme zu geben, kam bei Nintendo und anschließend auf dem ganzen Erdball gut an. Deshalb ist dieser seit 1991 die Stimme von Super Mario. Aber nicht nur Super Mario. Auch Luigi, Wario und Waluigi hat Martinet jeweils eine unverwechselbare Stimme gegeben.

Bei der Ankündigung des Super Mario Bros. Films, in welchem zwar Charles Martinet mitwirken durfte, war die Welt schockiert, dass dieser nicht die Stimme von Super Mario sein wird. Dies glich für viele Fans einer Gotteslästerung. Den Part der Stimme von Super Mario durfte der Schauspieler Chris Pratt übernehmen, welcher sich wohl einiges anhören musste. Dabei machte dieser auch nur seinen Job und man muss fairerweise zugeben, er hat es nicht schlecht gemacht. Dennoch bleibt Charles Martinet für die meisten Fans die einzig wahre Super Mario Stimme.

Seit diesem Move von Nintendo sind die Fans verunsichert. Sogar derart, dass man sich nun fragen muss, ob Charles Martinet überhaupt noch eingesetzt werden wird. Seit dem erscheinen des Trailers des nächsten Super Mario Titels: Super Mario Bros. Wonder scheinen die Fans keinen Charles Martinet in der Stimme von Super Mario vernehmen zu können. Ein Twitter User hat sich die Mühe gemacht, den Trailer mit den Soundfiles in welchem die “neue” Stimme vorkommt zusammenzuschneiden. Mach dir selber ein Bild davon:

people are arguing on whether or not Charles Martinet is voicing mario in Wonder

WERBUNG WERBUNG

I'm not here to Give my opinion, just to bring a bigger sample size (this includes that clip from the japanese direct at the end) pic.twitter.com/VKc5pwBivK

— Gem (@GemOnTW) June 22, 2023