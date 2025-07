Nintendo stampft beliebte Rabatt-Funktion ein – nur noch kurze Zeit verfügbar

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Nintendo macht Schluss mit einer der letzten Möglichkeiten, beim Kauf von Switch-Spielen richtig Geld zu sparen. Die beliebten Game-Voucher (Nintendo Switch Game Coupon), mit denen du zwei Spiele für 99 Euro vorab kaufen konntest, werden eingestellt. Doch noch hast du die Chance, zuzuschlagen und dir damit das kommende Pokémon und Metroid günstiger zu holen.

Die Voucher sind besonders deshalb beliebt, weil viele Nintendo-Spiele auch Jahre nach Release noch den vollen Preis kosten. Klassiker wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild kosten im eShop oft immer noch rund 70 Euro. Mit den Game-Vouchern konntest du zwei Titel gleichzeitig kaufen und damit oft 20 Euro oder mehr sparen. Dabei wird eine kostenpflichtige Mitgliedschaft für Nintendo Switch Online für deinen Nintendo-Account benötigt, um Nintendo Switch-Game-Coupons kaufen und verwenden zu können.

Nur noch bis Januar 2026: So lange sind die Voucher noch erhältlich

Laut Nintendo werden die Game-Voucher am 30. Januar 2026 um 23:59 Uhr (Ortszeit) endgültig aus dem Angebot entfernt. Bis dahin kannst du sie im Nintendo eShop noch kaufen und danach innerhalb von zwölf Monaten einlösen.

Falls du dir also demnächst Pokémon Legends: Z-A (Release wahrscheinlich im Oktober) holen möchtest oder auf Metroid Prime 4 wartest, solltest du jetzt handeln. Beide Titel erscheinen noch für die Nintendo Switch (1), wodurch sie über das Voucher-System berechtigt sind.

Was du jetzt tun solltest

Noch vorhandene Vouchers kaufen – nur noch für kurze Zeit

Titel wie Pokémon Legends: Z-A oder Metroid Prime 4 vormerken

oder vormerken Games bis spätestens Anfang 2026 einlösen

Einmal gekauft, bleiben die Vouchers ein ganzes Jahr gültig, auch über das Stichtagsdatum hinaus. Du kannst also auch 2026 noch profitieren, wenn du rechtzeitig zuschlägst.

Warum beendet Nintendo das System?

Offiziell nennt Nintendo keinen klaren Grund. Vermutlich hängt es mit der brandneuen Switch 2 zusammen. Da die neuen Spiele wohl ein anderes Vertriebsmodell nutzen könnten, passt das Voucher-System nicht mehr ins Konzept. Für Schnäppchenjäger ist das aber eine bittere Nachricht.

Wenn du dir große Nintendo-Spiele günstiger sichern willst, hast du nicht mehr lange Zeit dafür. Danach heißt es wieder: Vollpreis zahlen – typisch Nintendo.

