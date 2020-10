Nintendo Showcase kam ganz überraschend

Nintendo - © Nintendo

Es scheint sich bei Nintendo neuerdings etabliert zu haben, solche Showcases nicht mehr anzukündigen. Nicht nur um die Geheimhaltung zu wahren. Sondern um die Fans jederzeit unter Spannung zu halten. So können sie die komplette Community einfach überraschen. So wie heute. Mit einem Partner Showcase den Nintendo überraschend online stellte. Insgesamt 20 Minuten an überraschenden News für die Nintendo Switch.

Der Nintendo Partner Showcase kam überraschend und punktet

Es wurden einige sehr große Titel gezeigt in dem Video (unten angehängt) die Grund zur Freude bieten. Und die Show eröffnet hat Square Enix mit Bravery Default 2, welches Februar 2021 auf der Swicht erscheinen soll. Die angegebenen Release Daten sind allerdings alle mit einer Warnung behaftet. In der jetzigen Situation muss oft mit spontanen Verschiebungen rechnen. Im Partner Showcase wird von Nintendo ebenso überraschend das Konzept des Cloud Gamings als zukünftiger Service hervorgehoben. Es folgen auch Spiele, die sonst auf der Switch mit Einschränkungen gelaufen wären. Die genannten Titel beinhalten zum Beispiel Control: Ultimate Edition oder auch Hitman 3. In dem Video ist eine Vielzahl weiterer Games zu sehen und das mit teilweise genialen Gameplay Videos. Solche Überraschungen haben wir gern.

Hier eine Liste der gezeigten Spiele:

Control: Ultimate Edition (Cloud)

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Immortals Fenyx Rising

Braverly Default II

Story of Seasons

No More Heroes III (Die ersten beiden Teile sind nun ebenfalls auf Switch erhältlich!)

Hitman 3 (Cloud)

Part Time UFO

Surviving the Aftermath

Tropico 6: Switch Edition

Bakugan: Champions of Vestrioa

Giftlands: Switch Edition

Hat Nintendo euch mit dem Showcase genauso überraschend erwischt wie uns? Sind Games dabei auf die ihr euch bereits freut? Unerwartete Überraschungen? Schreibt es uns in die Kommentare.