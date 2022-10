Nintendo Pictures hat eine eigene Website bekommen

Nintendo hat nun offiziell die Internetseite für die Tochtergesellschaft Nintendo Pictures gestartet. Mit der Firma sollen künftig verschiedene Computer Animierte Filme aus dem Nintendo Franchise entwickelt werden.

Nintendo befindet sich in einem neuen Zeitalter, denn der Videospielgigant will sich künftig auch im Multimedia Bereich ausbreiten. Schon seit Juli war der Kauf von Dynamo Pictures im Gange, welcher seit dem 3. Oktober abgeschlossen sein soll. Die Firma wurde nun in Nintendo Pictures umbenannt und hat mit dem Namen auch eine Homepage bekommen.

Nun ist bekannt, dass das neue Unternehmen bereits über 100 Personen beschäftigt, welche im November noch mehr werden sollen. Der Leiter heißt Yoshiaki Koizumi und ist bei Nintendo kein Unbekannter. Das Ziel des Unternehmens lautet, dass Zuschauern aus der ganzen Welt Nintendo Charaktere vorgestellt werden sollen und Bilder geschaffen werden sollen, welche mit ihrer Einzigartigkeit für immer in den Erinnerungen bleiben sollen”.

Nintendo has officially opened the website for their new subsidiary "Nintendo Pictures".

They already have over 100 employees but will open recruitment in November.

The goal is to make videos using Nintendo IP and to provide motion capture services.https://t.co/uefx7TA2VX

