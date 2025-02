Zelda: Miyamoto überrascht wie ähnlich Prinzessin Mononoke und Ocarina of Time sind!

Shigeru Miyamoto, Vater von Super Mario und The Legend of Zelda, sowie vieler weiterer erfolgreichen Franchisen, welche wir uns in der Videospielwelt nicht einmal mit blühendster Fantasie noch wegdenken können, gibt uns wieder Geheimnisse über die Entwicklung The Legend of Zelda: Ocarina of Time aus dem Jahr 1998 preis. Dabei erzählt er unteranderem, wie überrascht er war, wie viel Prinzessin Mononoke und der Zelda Klassiker gemeinsam haben.

Das 64DD-Laufwerk

Eigentlich war ja noch zusätzlicher Inhalt geplant gewesen, welcher mit der zusätzlichen Nintendo 64 Hardware, dem 64DD-Laufwerk verwirklicht werden hätte sollen. Dieses Laufwerk hat den Speicher der Konsole ordentlich erweitert und war dank Modem auch internetfähig. Leider ist das Laufwerk nur in Japan erschienen.

Was wäre für Zelda auf dem 64DD-Laufwerk geplant gewesen?

Laut Miyamoto hätte The Legend of Zelda: Ocarina of Time damit erst vollständig werden sollen. Die Entwickler wollten, dass Link einen Elch oder ein Einhorn statt Epona reiten konnte. Leider wurden diese Ideen nie umgesetzt. Trotzdem ist Ocarina of Time eines der beliebtesten und von den Kritiken erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten geworden. Schließlich befindet sich der Titel auf metacritic.com auf dem allerersten Platz!

Prinzessin Mononoke

Während der Entwicklung war das Reiten von Elchen oder Einhörnern ein Thema, aus welchem dann schlussendlich ein Pferd geworden war. Miyamoto erzählt, dass während Entwicklung Prinzessin Mononoke erschienen war und dies sicher den Entwicklungsprozess beeinflusst hatte. Prinzessin Mononke ist ein Anime Film, welcher im Jahr 1997 erschienen war und aus dem Studio Ghibli stammt.

Was sind die Gemeinsamkeiten mit Pinzessin Mononoke?

Miyamoto war sehr überrascht über gewisse Gemeinsamkeiten: wenn Link einen Pfeil von seinem Pferd Epona abfeuert oder der riesige Goron hinter dem Berg erscheint, dann hat ihn das an Ashitaka erinnert. Auch an Nightwalker wurde er in Ocarina of Time erinnert. Dennoch hat man beschlossen aus Hyrule etwas ganz eigenes zu schaffen um von solchen Ähnlichkeiten wegzukommen.

