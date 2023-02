Nintendo: Man arbeitet unermüdlich an Super Mario

Dennoch zieht Nintendo den Vorhang noch nicht hoch!

Nintendo Fakten

IGN hat ein Interview mit Shigeru Miyamoto geführt und wollte von ihm handfeste Informationen zum nächsten Super Mario Abenteuer entlocken. Wie immer hielt sich der Super Mario Schöpfer bedeckt und gab wenigstens Preis, dass Nintendo immer an Super Mario arbeitet. Was für eine Überraschung!

Super Mario everywhere!

Was für ein Jahr! Nintendo hat bereits Super Nintendo World in Hollywood eröffnet und um die Ecke wartet schon der zweite (aber erste vollständig computeranimierte) Super Mario Bros. Film. Allerdings liegt der letzte große Super Mario 3D Titel Super Mario Odyssey fast 6 Jahre zurück. Wobei man den Port von Super Mario 3D World + Bowser’s Fury von 2021 nicht vergessen darf. Schließlich war Bowser’s Fury ein neues, aber leider zu kurzer 3D Ausflug. Dennoch sollte man mit einer halben Dekade Entwicklungszeit mit etwas handfestem rechnen können. Davor haben wir zumindest die Super Mario 3D All-Stars Reihe für die Switch portiert bekommen. Auch wenn uns immer noch Mario Galaxy 2 fehlt.

Nintendo arbeitet immer an Super Mario

In einem Interview mit IGN hat der Super Mario Schöpfer betont, dass Nintendo momentan leider nichts über ein neues Super Mario Abenteuer mitzuteilen hat. Dies bedeute aber nicht, dass man nicht an irgendetwas arbeiten würde. Nintendo würde immer an Super Mario arbeiten. Es ist nur noch nicht so weit den Vorhang hochzuziehen. Sobald Nintendo so weit ist, würde dies gemacht werden.

Was könnte die Nicht-Ankündigung bedeuten?

Dass es nach so langer Zeit noch nichts Konkretes seitens Nintendo zu erzählen gibt, könnte eines verraten: dass man tatsächlich nicht an einem Mario Odyssey 2 arbeitet. Ansonsten hätte Nintendo viel Zeit mit dem Game Design wie beispielsweise bei The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gespart. Nintendo wird, wie so oft, wieder einmal neue Wege gehen und mit dem nächsten Super Mario Abenteuer einen Sprung ins Unbekannte machen. Vielleicht hält man sich auch zurück bis der Film im Kino ist, weil der Film adaptiert werden könnte.

Wird die nächste Nintendo Direct Präsentation etwas verraten?

Nintendo kündigt in unregelmäßigen Abständen aber immer öfter ihre neuen Titel in Nintendo Direct Präsentation via Youtube an. Auch werden diese Präsentation immer kurzfristig angekündigt. Es gibt also nicht einmal einen Anhaltspunkt ab wann man mit dem nächsten großen Super Mario angekündigt werden könnte.

Welche Titel sind bereits zu früh angekündigt worden?

Nintendo hält sich allerdings oft bis kurz vor Veröffentlichung sehr bedeckt. Das ist auch besser so, denn in der Videospielbranche haben sich schon oft zahlreiche Titel um Jahre verschoben. Man erinnere sich nur an die Verschiebung von Lego Star Wars: The Skywalker Saga oder dem The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nachfolger Tears of the Kingdom. Eine Verschiebung die trotz des Zuwartens von Nintendo mit einer Ankündigung nicht das erste Mal passiert ist. Schon Breath of the Wild hat sich für eine lange Zeit verschoben. Auch wenn diese Verschiebung für eine länge Entwicklungszeit den Titeln gut getan haben, so möchte Nintendo also zu frühe Ankündigungen vermeiden.

Es ist uns auch lieber wenn Titel erst kurz vor Veröffentlichung angekündigt werden. Eine jahrelange Wartezeit mit konkreten Informationen von Super Mario wäre kaum auszuhalten.

