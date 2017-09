Nintendo Nintendo: Jede Menge Neues bei der Nintendo Direct! 14/09/2017 @ 22:16

Nintendo hat uns heute in seinem Stream „Nintendo Direct“ jede Menge neue Infos und überraschend auch neue Ankündigungen gegeben.

So erscheinen zum Beispiel Spiele wie „Doom“ im Winter oder „Wolfenstein 2 – The New Colossus“ im Frühjahr nächsten Jahres für die Switch. Des weiteren könnt ihr euch schon einmal auf einige NES Klassiker freuen.

Außerdem erscheint „Minecraft“ für 3DS.

Alle Informationen findet ihr im Stream:

