Nintendos E3 2018-Show war solide, aber völlig unspektakulär. Wenn nicht sogar ein wenig fad. Jedoch hat Big N „versprochen“ nur das zu zeigen, was auch wirklich heuer noch erscheint. Überraschungen waren eigentlich keine dabei.

Mit diesen Bedenken konfrontiert, sagte Nintendo’s Amerika-Präsident Reggie Fils-Aime in einem Interview (via Go Nintendo), dass Nintendo ein Unternehmen ist, das es liebt, seine Fans zu überraschen, und dass es in den kommenden Monaten und Wochen noch viele weitere Ankündigungen geben wird. Somit hält man die Switch auch ständig in den „Nachrichten“, wie hier auf DailyGame!

KOMMENTAR:

In der Tat, Fils-Aime stellte sicher, dass das Tempo der Nachrichten und Releases den Switch und seine Dynamik in den kommenden Wochen vorantreiben wird.

Wenn man Nintendos Vorliebe für große Spielankündigungen während seiner Directs sieht und oft ein Spiel nur Monate oder sogar Wochen vorher ankündigt, sehen wir keinen Grund, Reggie nicht für bare Münze zu nehmen. Was für diese Spiele und Ankündigungen könnten sein? Reine Spekulation! Ganz sicher ist nur Metroid Prime 4 darunter…

