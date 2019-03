Wir von DailyGame sind immer wieder erstaunt, wie sich manche Gamer ihr „Spielezimmer“ einrichten. Dieses jüngste Beispiel eines überdimensionalen Nintendo Switch zeigt uns, wozu der Mensch fähig ist, wenn er die richtige Leidenschaft gefunden hat.

Ein Nintendo-Fan mit dem Namen „Suprman9“ hat ein wahres „Nerdvana“ erschaffen. Einen Gaming-Raum den er aus den Worten „Nerd“ und „Nirvana“ zusammengetextet hat. Der Raum verfügt über ein spezielles Wandgemälde. Sehr stylisch! Aber unsere Aufmerksamkeit gilt dem dem 65-Zoll-Fernseher im Stil einer Nintendo Switch-Konsole.

An der Wand hängt das Monster, auf dessen Seiten speziell angefertige Joy-Con-Controller angebracht sind.

„Der Switch war das perfekte Design, da die Mittelkonsole wie ein Miniatur-Fernseher aussieht. Außerdem ist der Switch die aktuelle Konsole und hatte einige meiner Lieblingsspiele (Super Mario Odyssey & Breath of the Wild)“, so Superman9.