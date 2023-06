Nintendo Direct: Im Juli soll es eine neue Sendung geben

Ein etablierter Brancheninsider hat kürzlich angedeutet, dass die nächste Nintendo Direct bereits im Juli 2023 stattfinden könnte.

Wann gibt es die nächste Nintendo Direct-Sendung? Eine Frage auf die ein Brancheninsider womöglich eine Antwort hat. Der Juni ist nämlich schon gespickt mit jeder Menge Gaming-Events, wie das Summer Games Fest, Xbox Showcase (inklusive Starfield-Show), Capcom und Co! Doch Nintendo wird bald folgen.

Bisher hat Nintendo in diesem Jahr bereits zwei Directs veranstaltet, von denen einer dem Super Mario Bros.-Film gewidmet war. Die Nintendo Direct im Februar war ein großer Erfolg und lieferte rund 40 Minuten lang Einblicke in kommende Spiele des Unternehmens. Es wurde hauptsächlich auf kommende Nintendo Switch-Titel fokussiert, die in der ersten Hälfte des Jahres 2023 erscheinen sollten. Normalerweise hätte man erwartet, dass Nintendos zweite First-Party-Direct des Jahres wie üblich im September stattfindet. Nun deutet der etablierte Brancheninsider Jeff Grubb darauf hin, dass sich die Dinge möglicherweise ändern könnten.

Nintendo Direct-Sendung im Juli 2023?

In einem kürzlichen Podcast erwähnte Grubb (via Reddit.com), dass er Gerüchte über “etwas” von Nintendo im Juli dieses Jahres gehört habe. Es ist zwar unklar, ob es sich dabei um eine vollwertige Nintendo Direct handelt oder vielleicht eher um eine Direct Mini, die sich auf Partnerentwickler konzentriert. Grubb schließt jedoch nicht aus, dass es im Juli einige aufregende Ankündigungen von Nintendo geben könnte.

Wenn wir uns die vergangenen Jahre anschauen, ist Mitte September das wahrscheinlichere Zeitfenster für eine Nintendo Direct. Aber das bedeutet nicht, dass Nintendo bis dahin nichts zu enthüllen hat. Schließlich stehen die Post-Launch-Inhalte für das neueste The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, das im Juli zwei Monate alt wird, noch aus. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Nintendo im Juli den ersten DLC für den Mega-Titel ankündigen könnte, ähnlich wie beim Erweiterungspass für den Vorgänger, Breath of the Wild.

Dreht sich die nächste Show um Pikmin 4?

Auch Pikmin 4 könnte im Mittelpunkt eines Direct Minis stehen, da das exklusive Switch-Spiel am 21. Juli 2023 erscheinen soll. Möglicherweise gibt es noch weitere unangekündigte Features, die enthüllt werden könnten. Es ist auch denkbar, dass Nintendo im Juli einen Direct Mini mit Fokus auf Drittanbieter-Spielen veranstaltet. Allerdings ist es schwierig, klare Muster aus vergangenen Partner-Showcases von Nintendo abzuleiten.

Wie auch immer es letztendlich aussieht, Nintendo hat bereits eine beeindruckende Liste von kommenden Drittanbieter-Spielen in der Pipeline. Spiele wie das exklusive Switch-Spiel “Disney Illusion Island”, “Deca Police” von Level-5 und “Phantom Trick: Phantom Detective” von Capcom könnten von einer Nintendo Direct im Juli profitieren und uns mit weiteren aufregenden Veröffentlichungen versorgen.

Nintendo hat die Gerüchte bisher nicht bestätigt.