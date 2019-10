Nintendo-Chef wird von der von der “Hall of Fame des Videospiels” für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Quelle: Yahoo Finance

Der Ex-Präsident von Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, wurde in die Hall of Fame des Internationalen Videospiels aufgenommen. Fils-Aime zog sich im April dieses Jahres von Nintendo zurück und übergab seinen Controller an Doug Bowser. Als Neueinsteiger im Jahr 2019 wurde er mit dem “Walter Day Lifetime Achievement Award” für seine Rolle als führender Nintendo of America ausgezeichnet.

Fils-Aime war 15 Jahre lang das Gesicht und die Stimme, die Nintendo of America ausmachten. Für alle war er nur Reggie. Von Memen wie “Mein Körper ist bereit” bis hin zu seinem tief empfundenen Respekt für den ehemaligen Nintendo-CEO Satoru Iwata schuf er jahrelange unvergessliche Momente für Nintendo-Fans und die gesamte Gaming-Community.

Die internationale Video Game Hall of Fame ist eine gemeinnützige Organisation zur Erhaltung von Videospielen, die seit 2010 besteht. Jedes Jahr wählen ein Nominierungskomitee und der IVGHOF-Vorstand eine Gruppe von Weltrekordhaltern, Spielen, Spieleentwicklern und Branchenführer werden in die Hall of Fame für Videospiele aufgenommen. Reggie schickte ein kurzes Video, das in seiner Abwesenheit bei der Einführungszeremonie im Museum in Ottumwa, Iowa, lief.

Er sagt: “Auf diese Weise geehrt zu werden und mit Walter [Day] selbst und mit früheren Empfängern dieser Auszeichnung in Verbindung zu stehen, ist wirklich demütigend. Es ist auch wunderbar für in einem Jahr erkannt werden, in dem so viel Nintendo-Inhalt erkannt wird. Das macht es für mich zu einem besonderen Nervenkitzel.”

Zwei weitere Nintendo-Titel in die Hall of Fame

Zusätzlich zu Reggies Verdiensten wurden Super Mario 64 und Super Smash Bros. Melee in der IVGHOF-Klasse 2019 berücksichtigt. Die Klappentexte nannten Einfluss, Umsatz und im Fall von Smash Bros anhaltende Relevanz.

In den letzten Monaten begann der ehemalige Nintendo-Chef an der Cornell zu unterrichten. Sein offizieller Titel lautet “Leader in Residence” und die Website beschreibt seine Rolle als Vermittler eines disziplinierten Geschäftsansatzes mit kreativem und nichtlinearem Denken. Fils-Aime schloss 1983 sein Studium an der Cornell University mit einem Bachelor of Science an der Dyson School of Applied Economics and Management ab.

Neben seiner akademischen Rolle ist Reggie Fils-Aime auch Mitglied des Board of Directors des New York Videogame Critics Circle. Ein Twitter-Austausch von Anfang des Jahres zwischen Fils-Aime und Geoff Keighley deutete darauf hin, dass der “Regginator” bei den diesjährigen Game Awards im Dezember etwas mehr Zeit in den Mittelpunkt rücken wird.