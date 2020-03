Nintendo blitzt in den USA vor Bundesrichter ab: “Sammelklage wegen defekter Joy-Cons” geht weiter

Joy-Con von Nintendo Switch im Zoom - (C) Nintendo

Nintendos neueste Konsole, die Switch, hat sich als sehr beliebt erwiesen und bietet erkennbare Spiele wie Super Mario Odyssey und Super Smash Bros. Ultimate, aber nicht ganz ohne Probleme. Letztes Jahr hat die Konsole einige Kontroversen über einen großen Designfehler ausgelöst, der dazu geführt hat, dass einige Joy-Cons abdriften. Eine Sammelklage in den USA war die Folge.



Das Problem war kontroverser als die Annullierung der virtuellen Konsole und führte zu einer Sammelklage gegen das Videospielunternehmen. Nun scheint es, dass Nintendos Antrag auf Abweisung der Klage von einem Bundesrichter abgelehnt wurde, aber er hat vorerst zugelassen, dass der Fall in einem Schiedsverfahren behandelt wird.

Der US-Bezirksrichter Thomas S. Zilly lehnte Nintendos Antrag auf Entlassung ab, stimmte jedoch zu, den Fall in einem Schiedsverfahren behandeln zu lassen. Für Nintendo-Fans, die kein Jurastudium absolviert haben, bedeutet dies, dass das Problem von einer neutralen Partei, die als Schiedsrichter bekannt ist, außerhalb der Gerichte gelöst wird. In den USA wird Schiedsgerichtsbarkeit häufig in Verbraucher- und Beschäftigungsfällen wie diesem eingesetzt. Mit anderen Worten, die Sammelklage ist noch nicht abgeschlossen, aber das endgültige und verbindliche Ergebnis ist nicht mehr die Entscheidung des Richters.

Richter Zilly hat den Fall jedoch nur auf Eis gelegt, bis der Schiedsrichter eine Entscheidung getroffen hat. Sobald dies geschehen ist, könnte der Fall immer noch vor Gericht gestellt werden. Nintendo und die Kunden, die das Unternehmen verklagen, müssen das Ergebnis des Schiedsverfahrens 14 Tage nach einer Entscheidung oder bis zum 31. Dezember 2020 melden – je nachdem, was zuerst eintritt.

Kläger sind gegen die Entscheidung

TopClassActions berichtete, dass der Kläger gegen die Entscheidung, ein Schiedsverfahren einzuleiten, gekämpft habe, die Gerichte jedoch von ihrer Argumentation nicht überzeugt waren. Nach Angaben der Gerichte waren Kunden, die die Nintendo Switch-Konsolen gekauft hatten, “an eine gültige Schiedsvereinbarung gebunden. Die Vereinbarung war gültig, weil sie die Verbraucher nicht daran hinderte, Unterlassungsansprüche geltend zu machen.” Richter Zilly sagte jedoch, dass die Vereinbarung es dem Schiedsrichter erlaubt, “jede Erleichterung zu gewähren, die bei einem Gericht nach Gesetz oder Billigkeit verfügbar wäre”, so dass es keinen Grund zur Sorge geben sollte.

Die Sammelklage wurde bereits im September 2019 von Ryan Diaz gegen Nintendo eingereicht. Er behauptete, das japanische Unternehmen wisse, dass die Joy-Cons des Switch ein Driftproblem hätten, und gab es den Verbrauchern nicht bekannt. Dann beauftragte Nintendo die Kunden, Joy-Cons mit dem Drift-Problem von ihnen reparieren zu lassen, was ihn davon überzeugte, dass sie das Problem vorher gewusst haben müssen, was für das Unternehmen hinter Mario, Zelda und Co ein überraschender Schritt wäre. Das Drift-Problem bezieht sich auf Joysticks in der Joy-Cons-Registrierungsbewegung, auch wenn sie nicht bewegt werden, was dazu führt, dass man sich trotzdem bewegt – auch wenn man nichts macht.