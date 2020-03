Nintendo Switch wird noch dieses Jahr einen neuen Multiplayer-Shooter im Stil von Fortnite und Splatoon bekommen

Fortnite - (C) Epic Games

Es sieht so aus, als würde die Nintendo Switch irgendwann in diesem Jahr einen interessanten Action-Titel bekommen. In der neuesten Ausgabe des japanischen Magazins CoroCoro (via Ryokutya) wird erwähnt, dass “ein neues Action-Spiel” in diesem Jahr auf Nintendos Hybridsystem erscheinen wird. Die Anzeige enthält nur sehr wenige Informationen, die uns Hinweise darauf geben könnten, was sie sein könnte. Sie enthält jedoch einige interessante Details.

In der Anzeige wird beispielsweise erwähnt, dass das Spiel „Splatoon und Fortnite folgen wird“, was bedeutet, dass wir wahrscheinlich erwarten können, dass es sich um einen Multiplayer-Shooter handelt. In der Zwischenzeit gibt es auch ein Key Visual, das den Teaser begleitet und einen Jungen und ein seltsames Monster zeigt, die in einer Stadt voller Wolkenkratzer stehen und an New York erinnern. Die Anzeige behauptet auch, dass sich das Spiel auf Kämpfe konzentrieren wird, die “zwischen Wolkenkratzern mitten in einer friedlichen Stadt” ausbrechen.

Es gibt keine Informationen darüber, wer der Entwickler und Publisher für dieses Spiel sein wird, und wir wissen auch nicht, wann es angekündigt wird. Es soll ja auch eine neue Nintendo Direct-Sendung diesen Monat folgen. In der Anzeige heißt es, dass das Spiel “die Leistung des Switch an seine Grenzen stößt”.

Wir sind gespannt. Wir werden euch auf jeden Fall am Laufenden halten. Das es sich dabei um Splatoon 3 handelt kann nicht ausgeschlossen werden. Immerhin handet es sich dabei um eine bekannte Nintendo-Marke, die auch im eSports angekommen ist.