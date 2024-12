Nintendo Alarmo erhält neues Update

Nintendo hat kürzlich ein kostenloses Update für den Wecker Nintendo Alarmo veröffentlicht. Diese Aktualisierung bringt einige neue Funktionen und Inhalte mit sich, die die Funktionalität und das Erlebnis mit dem Produkt weiter verbessern sollen. Der Nintendo Alarmo ist eine „intelligente“ Weckeruhr, die Bewegung erkennt und den Benutzer mit Soundtracks und Szenen aus beliebten Nintendo-Spielen weckt. Ursprünglich wurde die Uhr mit Szenen aus Spielen wie Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Splatoon ausgestattet. Mit der neuen Aktualisierung wurden nun zusätzlich Szenen aus Mario Kart 8 Deluxe hinzugefügt. Diese neuen Szenen umfassen bekannte Strecken wie „Twisted Mansion“, „Bowser’s Castle“ und „Rainbow Road“. Fans können laut Hersteller „auf eine aufregende Weise erwachen“ und gleichzeitig ihre Lieblingsspiele „genießen“.

Neben den neuen Szenen enthält das Update auch Verbesserungen an der Benutzeroberfläche und der Funktionalität der Uhr. Die Benutzer können jetzt ihre Schlafdaten besser überwachen und analysieren, was ihnen hilft, ihre Schlafgewohnheiten zu verbessern. Der Wecker bietet auch eine Funktion zur Aufnahme von Bewegungsstatistiken, die automatisch angezeigt werden, wenn der Benutzer zu seiner eingestellten Schlafenszeit ins Bett geht. Diese Funktion hilft den Benutzern laut Nintendo, ihre Bewegungen während des Schlafs besser zu verstehen und mögliche Verbesserungen vorzunehmen.

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

Wacht auf in einer Welt der Rennkarts! Der #MarioKart 8 Deluxe-Weckruf für Nintendo Sound Clock: #Alarmo ist jetzt als kostenloses Update herunterladbar. Mehr erfahren: https://t.co/yHpJrOq0sG pic.twitter.com/Tin7IoERmw — Nintendo DE (@NintendoDE) December 11, 2024

Der Nintendo Alarmo ist bei den Fans beliebt

Der Nintendo Alarmo ist in ausgewählten Regionen bereits verfügbar, und Nintendo plant eine weltweite Veröffentlichung im Jahr 2025. Die Uhr hat bereits viel Aufmerksamkeit erregt und war schnell ausverkauft, was zeigt, wie begehrt er unter Fans ist. Der Preis der Uhr liegt bei 99 Euro, was das Produkt zu einer recht preiswerten Ergänzung für Fans macht. Das neue Update hat große Begeisterung unter den meisten Besitzern ausgelöst, die gespannt darauf sind, die neuen Szenen und Funktionen auszuprobieren. Viele Fans freuen sich darauf, ihre Lieblingsszenen aus Mario Kart 8 Deluxe mit dem Nintendo Alarmo zu erleben und ihre Schlafgewohnheiten besser zu überwachen.

Hast du vor, dir den Nintendo Alarmo zu kaufen oder hast du vielleicht bereits einen?

Auf der Suche nach günstigen Steam-Keys, PlayStation-, oder Nintendo-Guthaben, usw.? - Unterstütze uns mit einem Kauf bei Kinguin*

Hier geht es zu unserer ausführlichen Game Review zu Mario & Luigi: Brothership.

Quelle: x.com via @NintendoDE