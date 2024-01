Nintendo: Abgesagtes Zelda Konzert findet doch statt und wird gestreamt werden

Nintendo hatte letzten August für dieses Jahr ein Live Event in Tokio angekündigt. Leider wurde dieses aufgrund von Drohungen gegen die Mitarbeiter und Besucher abgesagt werden. Für diese Veranstaltung waren Konzerte mit The Legend of Zelda und Splatoon Musikstücken geplant. Diese sollen nun überraschenderweise stattfinden und am 09. und 10.02.2024 gestreamt werden.

Die Nintendo Live Veranstaltung 2024

Nachdem die Pandemie etliche Messen wie beispielsweise die legendäre E3 Messe Geschichte hat werden lassen und auch Nintendo nur noch via Nintendo Direct seine News via YouTube präsentiert, war die Ankündigung einer Live Veranstaltung von Nintendo eine willkommene Überraschung. Leider wurde dieser wunderbare Plan zunichte gemacht, da Nintendo Mitarbeiter und Besucher bedroht worden sind. Woher diese Drohungen kamen lies sich aus der damaligen Absage von Nintendo via X/Twitter leider nicht ablesen. Die abgesagte Veranstaltung hätte am 20. und 21. Jänner 2024 stattfinden sollen. Es ist eine traurige Welt in der wir mittlerweile leben.

Die Konzerte finden trotzdem statt

Bei der Nintendo Live Veranstaltung waren zwei klassische Konzerte geplant, bei denen Musikstücke aus The Legend of Zelda und Splatoon gespielt werden sollen. Nun die frohe Kund: Nintendo wird die geplanten Konzerte online streamen. Zwar werden diese nicht Live sein, aber immerhin kommt die Welt in den Genuss das Orchester erleben zu dürfen!

Mark your calendars for this special The Legend of #Zelda Orchestra Concert! 🎶 Visit our official YouTube channel on 2/9 to watch the full, pre-recorded performance: https://t.co/KM8OywoysE pic.twitter.com/d0xqNw03Ve — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 24, 2024

Alle bekannten Details zu den Konzerten

Das The Legend of Zelda Konzert wird am 09.02.2024 gestreamt werden. Einen Tag später, am 10.02.2024 wird das Splatoon Konzert gespielt, welches Splatoon 3 Deep Cut Konzert lautet, gespielt werden. Das The Legend of Zelda Konzert soll eine halbe Stunde dauern, während das andere Konzert sogar 40 Minuten dauern wird. Auch das auf der Veranstaltung von Nintendo zu verkaufende Merch wird auf dem japanischen My Nintendo Store angeboten werden.

Es wäre schade für die ganzen Musiker gewesen, wenn diese ihre einstudierten Stücke nicht zum Besten hätten geben dürfen. Für alle die sich außerhalb von Japan befinden, hat sich sowieso nicht viel verändert. Denn die hätten die Veranstaltung sowieso nur aus der Ferne mitbekommen. Was die Videospielneuheiten betrifft haben wir uns mittlerweile an die Nintendo Direct Präsentationen gewöhnt. Wir sind schon gespannt was als nächstes von Nintendo um die Ecke kommen wird.

Quelle: x.com via NintendoAmercia