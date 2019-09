Ninja schlägt vor, wie Epic Fortnite-Cheater stoppen könnte

Fortnite ist und bleibt populär. Damit zieht der Battle Royale-Titel auch einiges an Cheater an. Erst kürzlich wurde ein bekanner Spieler bei einem großen Turnier beim „cheaten“ erwischt. Tyler „Ninja“ Blevins hat Epic Games eine mögliche Lösung angeboten, um Betrüger in Fortnite zu stoppen.

Ninja machte einen Vorschlag, wie eine Art von Betrug verhindert werden kann. Fortnite-Spieler bezeichnen dies als „Teaming“. Dabei schließen sich zwei oder mehr Spieler zusammen, während sie in Fortnite ein Solospiel spielen. Es ist eine Form des Betrugs, die kürzlich wieder in den Fokus gerückt ist, nachdem ein bekannter Profispieler anscheinend beim letzten Fortnite Solo Cash Cup mit einem anderen Spieler zusammentreffen musste.

Der Fortnite-Star mischte sich in den Vorfall ein und sagte nichts gegen die beschuldigten Spieler aus, sondern nutzte die Gelegenheit, um Epic Games einen Weg vorzuschlagen, um Spieler davon abzuhalten, sich auf Solospielen zusammenzuschließen. Seine Lösung ist einfach: Epic sollte es so gestalten, dass es für Betrüger schwieriger ist, ihre „Teamkameraden“ im Solomodus zu finden, indem sie den „anonymen Modus“ erzwingen.

Dabei hat der Entwickler hat den anonymen Modus in Fortnite eingeführt, um Streamer online zu schützen. Die Funktion wurde ursprünglich entwickelt, um eine andere Form des Betrugs zu stoppen, die als „Stream-Sniping“ bezeichnet wird. Früher benutzten Stream-Sniper einen bekannten Livestream eines Streamers, um herauszufinden, wo sie sich im Spiel befanden, und um dann Bekanntheit zu erlangen.

Zwar kann das Erzwingen des anonymen Modus neben zufälligen Skins das Teaming einschränken, doch kann dies diejenigen nicht davon abhalten, die es unbedingt tun möchten. Erfahrene Spieler wissen wahrscheinlich genug über die Karte Bescheid und können diese mit verschiedenen Formen der Kommunikation außerhalb des Spiels kombinieren, um weiterhin in der Lage zu sein, sich miteinander zu koordinieren. Ew0k, ein professioneller Spieler, der für den FaZe Clan spielt, antwortete Ninja mit der gleichen Aussage.

Die Antworten auf Ew0ks eigene Antwort scheinen geteilt zu sein. Einige stimmen ihnen zu, dass Spieler, die betrügen wollen, dies auch weiterhin tun werden. Andere sagen jedoch, dass der Sinn von Ninjas Vorschlag darin besteht, das Betrügen zu erschweren (nicht unmöglich), um zumindest einige Spieler abzuschrecken.

Interessanterweise war es ein anderer FaZe-Clan-Spieler, der angeblich die gesamte Diskussion in Gang gesetzt hat. Anscheinend wurde FaZes Sway dabei erwischt, wie er sich mit einem Spieler namens Wistles zusammengetan hatte, um einen anderen Spieler namens Sour auszuschalten. Sour teilte später ein Video des Vorfalls auf Twitter.

Just got teamed on by @FaZeSway and @Wistles_ in the Cash Cup. Is this acceptable in competitive? This sort of thing really puts me off. @JTonYouTube @The_FortniteGuy pic.twitter.com/UySfSGbXAN

— Sour_ (@MildySour_) August 29, 2019