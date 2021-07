New World-Beta hat 200.000 gleichzeitige Spieler überschritten

New World - (C) Amazon Game Studios

Der Amazon Games-Titel New World zieht großes Interesse auf sich. Bei der geschlossen Beta des MMO-Spiels New World gingen 200.000 Spieler gleichzeitig bei Steam am Wochenende online.

Wie man auf SteamDB sieht erreichte New World am 25. Juli 2021 einen Höchststand von 200.856 gleichzeitigen Spielern und war damit am Sonntag unter den beliebtesten Spielen Platz 6 auf der Valve-PC-Plattform. Die Beta, die bis zum 2. August 2021 online ist, hat seit dem Start am 20. Juli mindestens 148.000 gleichzeitige Spieler auf Steam angezogen.

Wie kann man sich zur Beta von New World anmelden? Mit einem Amazon-Account kann man sich unter NewWorld.com anmelden.

Welche zeigt Funktionen hat die Beta?

Expeditionen : 5-Spieler Dungeons, die die Spieler in die entlegensten Ecken und tiefsten Tiefen von Aeternum führen, wo Spieler tödlichen Feinden begegnen und die Wahrheiten über die Insel aufdecken.

: 5-Spieler Dungeons, die die Spieler in die entlegensten Ecken und tiefsten Tiefen von Aeternum führen, wo Spieler tödlichen Feinden begegnen und die Wahrheiten über die Insel aufdecken. Krieg : Epischer Belagerungskrieg im großen Stil mit bis zu 100 Spielern gleichzeitig auf dem Schlachtfeld. Der Ausgang jedes Krieges bestimmt, welche Gesellschaft umkämpfte Gebiete oder Siedlungen kontrolliert – und welche Ressourcen Spieler enthalten.

: Epischer Belagerungskrieg im großen Stil mit bis zu 100 Spielern gleichzeitig auf dem Schlachtfeld. Der Ausgang jedes Krieges bestimmt, welche Gesellschaft umkämpfte Gebiete oder Siedlungen kontrolliert – und welche Ressourcen Spieler enthalten. Outpost Rush : Teams von 20 Spielern aus zwei konkurrierenden Fraktionen kämpfen in diesem Spielmodus auf höchstem Level, der PvE- und PvP-Spiele kombiniert, um die Kontrolle über Festungen und Ressourcen.

: Teams von 20 Spielern aus zwei konkurrierenden Fraktionen kämpfen in diesem Spielmodus auf höchstem Level, der PvE- und PvP-Spiele kombiniert, um die Kontrolle über Festungen und Ressourcen. Invasionen: Verdrehte Armeen von Aeternum sammle Truppen, um von Spielern kontrolliertes Gebiet anzugreifen, und Gruppen von 50 Spielern auf höchstem Level schließen sich zusammen, um gegen die Wellen von Monstern zu kämpfen.

Mehr zur Closed Beta von New World haben wir euch bereits vor einigen Tagen vorgestellt.

Wichtige Fragen rund um New World

Wieviel kostet New World? Das MMORPG verwendet ein “Buy-to-Play”-Geschäftsmodell, daher wird keine monatliche Gebühr verlangt. Das Spiel kostet 49,99 Euro bei Amazon.de für die Deluxe Edition. Die Standard-Edition kostet 39,99 Euro bei Amazon.de. Das Spiel kann nur digital gekauft werden. Bei Amazon erhält man einen Steam-Key.

Für den Mehrpreis der Deluxe-Edition bekommt man das Waldmensch-Rüstungsdesign, das Waldmensch-Beil-Design, Dogge als Haustiert, Stein/Schere/Papier-Emote-Set und ein digitales Artbook zu New World. Weitere Ingame-Käufe sind möglich.

Welche Engine verwendet das Spiel? Zum Einsatz kommt die Amazon Lumberyard-Engine für New World.

Welche Sprachen werden vom Spiel unterstützt? Die Sprachausgabe findet in Englisch statt, es gibt aber deutsche Untertitel.

Für welche Plattformen erscheint New World? Nur für den PC.

Was passiert am Anfang, wenn man ein neues Spiel startet? Vor dem Betreten des Spiels wählt ein Spieler einen geografischen Standardstandort auf der Erde “Region”, um die beste Konnektivität für die Spiellatenz zu erzielen, und einen Spieleserver “World”, um das Spiel alleine zu beginnen. Die Wahl eines vereinbarten gemeinsamen Servers ist wichtig, um eine Gruppierung mit Freunden aus der realen Welt zu ermöglichen. Man startet mit seinem New World-Charakter am Strand der Insel Aeternum und beginnt mit Level 1. Die maximale Erfahrungsstufe in New World eines Charakters beträgt 60.

Kann man seinen eigenen Charakter erstellen? Ja, man kann als Spieler das Aussehen des Charakters bestimmen, auch sein Aussehen.

In welcher Perspektive spielt man New World? Man kann selbst entscheiden ob man lieber aus der Ego- oder aus der Third-Person-Ansicht steuert.

Welche Attributfähigkeiten kann man verbessern? Es gibt “Konstitution”, “Fokus”, “Intelligenz”, “Stärke” und “Geschicklichkeit”. Die Skalierung der Renditen nimmt mit zunehmender Fähigkeitsstufe eines Attributs ab.

New World erscheint am 31. August 2021 für Windows PC. Das MMORPG wurde erstmals von Amazon Game Studios auf der TwitchCon im September 2016 vorgestellt. Ein anderes Spiel von Amazon wurde dafür stillgelegt, jenes zu Herr der Ringe.