Neues Plants vs. Zombies veröffentlicht

Die Gartenschlacht geht in die nächste Runde! Ab heute ist Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville verfügbar.

Der neueste Abeleger spielt in der weitläufigen Vorstadtregion Neighborville, wo sich ein neuer Koniferen-Konflikt zwischen den Hirnlosen und der Botanik zusammenbraut.

Die Schlacht tobt dieses Mal in drei offenen Regionen, in denen Spieler sich weit über die Stadtgrenzen hinaus gnadenlose Gefechte liefern können. Mit 20 voll anpassbaren Charakterklassen, sechs verschiedenen Online-Multiplayer-Modi und der neuen Social-Region „Schwindel-Park“ hat Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville einiges an Neuerungen zu bieten.



Hier seht ihr den Trailer