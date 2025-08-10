Neues Patent deutet auf Joy-Con-Zubehör

Eva KrummEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Am 7. August wurde ein Patent bekannt, das Nintendo bereits im Februar 2024 eingereicht hatte und das unter Spielern und in den sozialen Medien für Gesprächsstoff sorgt. Es beschreibt ein mögliches Zubehör für die Joy-Con-Controller, das eine Handkurbel beinhaltet. Ob dieses Konzept tatsächlich zur Marktreife gelangt, ist ungewiss.

Das Patent deutet an, dass der Aufsatz möglicherweise über einen Maussensor verfügt, der mit den seitlich angebrachten Maussensoren der Switch-2-Joy-Cons interagiert. Die Joy-Con-2-Controller können schon jetzt im Mausmodus für ausgewählte Spiele genutzt werden, darunter Klassiker wie Mario Paint in der SNES-Nintendo-Classics-App. Auch kommende Titel wie Drag X Drive und Metroid Prime 4: Echoes werden diese Funktion unterstützen. Während Drag X Drive den Mausmodus zwingend erfordert, ist er bei Metroid Prime 4 optional.

Werbung

Die Patentzeichnungen zeigen, dass das Zubehör seitlich an den Joy-Con angebracht werden könnte. Unklar ist, ob es für die Controller der ersten Switch-Generation oder ausschließlich für die Switch 2 gedacht ist. Die Handkurbel selbst soll sich vollständig drehen lassen und ebenfalls mit dem Maussensor verbunden sein. Das eröffnet insbesondere für Spiele mit Angelmechaniken oder Minigames neue Steuerungsoptionen.

Von Angelspielen bis Retro-Feeling

Interessant ist, dass die Handkurbel abnehmbar wäre und bei Bedarf wieder montiert werden könnte. Damit würde Nintendo eine flexible Lösung bieten, die nicht nur für spezielle Spiele geeignet ist, sondern auch als kreatives Steuerungselement dienen könnte.

Handkurbel-Controller sind keine völlige Neuheit. Drittanbieter haben sie bereits für bestimmte Spiele entwickelt. Bekannt ist etwa die tragbare Konsole Playdate des Publishers Panic, die eine fest integrierte Kurbel besitzt. Dieses Konzept wurde von Fans als charmante Mischung aus Retro-Feeling und innovativem Gameplay wahrgenommen.

Werbung

Trotz der spannenden Möglichkeiten sollten Fans bedenken, dass ein eingereichtes Patent nicht zwangsläufig zu einem fertigen Produkt führt. In der Vergangenheit hat Nintendo schon mehrfach Ideen patentieren lassen, die nie umgesetzt wurden. Hinzu kommt, dass die Preise für Nintendo-Hardware und Zubehör zuletzt gestiegen sind. Ob und zu welchem Preis ein Joy-Con-Handkurbelaufsatz erscheinen könnte, bleibt daher abzuwarten.