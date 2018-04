NIS America hat einen neuen Trailer zum kommenden Dungeon RPG The Lost Child veröffentlicht.

Er stellt die „Astrals“ vor, also Engel, Dämonen und andere diverse Wesen die von Gegner in Verbündete verwandelt werden können.

Der okkulte Journalist Hayato Ibuki untersucht eine Reihe mysteriöser Selbstmorde in Tokio. Bei seinen Ermittlungen begegnet er einem geheimnisvollen Mädchen, das ihm ein magisches Gerät übergibt, das es ihm erlaubt himmlische und arkane Kreaturen einzufangen. Hayato wird in eine Welt jenseits seiner eigenen hineingezogen, in der schreckliche Dämonen und himmlische Wesen leben. Er muss die Dungeons, die sogenannten Layers erkunden und das Rätsel des Gerätes lösen. Wohin ihn auch seine Reise führen wird, es könnte das Schicksal unserer Welt verändern.

The Lost Child wird ab dem 22. Juni 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und als digitale Version für die PlayStation Vita im Handel erhältlich sein.

