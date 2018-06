Focus Home Interactive hat auf der E3 einen neuen Trailer zum kommenden Game Call of Cthulhu veröffentlicht.

Call of Cthulhu, das von Chaosiums klassischem Pen & Paper RPG inspiriert wurde, definiert den Wahnsinn in seinem herzerfrischenden E3 Trailer! Entdecke die gruseligen Geheimnisse dieses RPG-Spiels, indem du tief in eine Welt voller kosmischer Schrecken, schleichender Verrücktheit und verhüllter alter Götter in Lovecrafts ikonischem Universum eindringst.

1924. Der Privatdetektiv Edward Pierce wird beauftragt, den tragischen Tod der Hawkins-Familie in ihrem imposanten Herrenhaus auf der isolierten Darkwater Island vor den Küsten Bostons zu untersuchen. Zwischen unfreundlichen Einheimischen und dubiosen Polizeiberichten wird deutlich, dass es mehr gibt, als man sieht. Bald ist Pierce in eine furchterregende Welt von Verschwörungen, Kultisten und kosmischen Schrecken eingetaucht…

In dieser Welt ist nichts so wie es scheint. Vernunft ist ein irregulärer Bettgenosse, allzu oft ersetzt durch das Flüstern im Dunkeln. Seltsame Kreaturen, seltsame Wissenschaft und schattenhafte Kulte beherrschen den Cthulhu-Mythos, um ihre verrückten Pläne zu verwirklichen, um das Ende von allem herbeizuführen.

Traue niemandem. Schleichende Schatten verbergen lauernde Gestalten … und während der ganzen Zeit bereitet sich der Große Träumer auf sein Erwachen vor.

Call of Cthulhu soll noch dieses Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.