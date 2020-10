Gruselige Horror-Games: Die besten Spiele für eine gruselige Halloween-Nacht

The Evil Within - (C) Tango Gameworks, Bethesda Softworks

Halloween steht vor der Tür und was wäre eine Nacht mit Monstern, Geistern und gruseligen Kürbissen, wenn man nicht ein paar gruselige Horror-Games hat um sich richtig zu erschrecken? Wir haben eine kleine Liste erstellt mit Games die für diesen Abend geeignet sind.

Horror-Games zu Halloween: Unsere Spiele-Tipps

Call of Cthulhu

Call of Cthulhu ist ein neues Game von Focus Home Interactive und erscheint pünktlich am 30. Oktober. Also perfekt um das neue Game zu Halloween zu starten. Die Story basiert auf dem gleichnamigen Roman von H.P. Lovecraft. Ihr erlebt eine tolle Story auf einer Insel, mit vielen seltsamen Bewohnern und gruseligen Ereignissen. Zudem bietet das Game auch mit seiner Grafik viel Freude für das Auge. Es ist kein typischer Shooter, überwiegend die Atmosphäre trägt zu dem Horror in diesem Spiel bei. Für uns ein gute Entscheidung für den 31. Oktober.

Amnesia: The Dark Descent

Natürlich darf auch unserer Liste auch einer der Absoluten Horror-Game Klassiker nicht fehlen. Amnesia: The Dark Descent setzte bei seinem Release neue Maßstäbe für gruselige atmosphärige Spieler. Ihr erwacht allein, in einem Anwesen und habt keine Ahnung wieso ihr dort seit. Auf euch wartet ein paranoider Protagonist, der langsam dem Wahnsinn verfällt. Monster die euch jagen vor denen ihr euch verstecken müsst. In diesem Game müsst ihr euch vor allem in Acht nehmen was ihr sehen könnt… und auch vor den Dingen die ihr nicht seht. Jeder der das Game bereits gespielt hat und euch Neulinge, werden sicher viel Gänsehaut bekommen. Ein Muss für jeden Horror-Fan zu Halloween.

Horror-Games zu Halloween: Diese Spiele solltet ihr gezockt haben!

The Evil Within

Wer gerne etwas mehr Action möchte und dabei eine Knarre in der Hand halten möchte, für den ist The Evil Within eine gute Wahl. Es hat eine tolle Grafik, eine gute Story, Blut, Eckel, Horror und das beste sind die Scharen an Monstern die ihr mit der Schrotflinte wegpusten können. Das Game hat natürlich schon ein paar Jahre auf den Buckel, ist aber immer noch genial und sollte auch daher auf der Liste für Halloween nicht fehlen.

Outlast

Wer es richtig Hardcore möchte, ist wohl mit Outlast an Halloween super bedient. Es ist gruselig, eklig und nervenaufreibend. Nur mit einer Kamera bewaffnet dokumentiert ihr die grausamen Geschehnisse in einer Nervenheilanstalt. Dort werdet ihr von Verrückten Patienten und Doktoren gejagt und das einzige was euch übrig bleibt, ist zu rennen und euch zu verstecken. Seit ihr stark genug in der Nacht der Geister euch diesem Spiel zu stellen?

Song of Horror

Song of Horror erschien episodenartig über das vergangene und wurde vor kurzem als Complete Edition nochmal als komplettes Paket auf den Markt gebracht. Das Spiel hat einen durchgehenden Handlungsstrang, wobei jede Episode in einem anderem Setting spielt. Song of Horror vereint neue und alte Spielmechaniken in seinem Gameplay. Da wären die Permadeath, die uns nur allzu bekannt sind. Als auch die Möglichkeit an Türen zu horchen, um festzustellen ob sich dahinter etwas gefährliches befindet. Diese Elemente und die gruslige Atmosphäre im Stil des 90er Jahre, machen es so überragend. Definitiv eine Chance wert, für die die sich an Halloween gruseln wollen.

Dieser Artikel erschien zuerst am 31. Oktober 2018 und wurde inhaltlich aktualisiert.