Neuer “Briefing-Trailer” hebt die Story von Death Stranding hervor

Death Stranding - (C) Kojima Productions

Trotz all des Materials, das wir bisher aus dem Spiel gesehen haben, ist Death Stranding immer noch eine Art Engima. Während der Regisseur des Spiels, Hideo Kojima, Schichten abgezogen hat, haben wir nun etwas mehr Klarheit erlangt. Nur ein paar Monate vor der Veröffentlichung des Spiels hatten wir irgendwie keine Ahnung. Auch Kojima weiß noch nicht, was das “neue Genre” eigentlich ist, in welches der Titel fällt.

Der Trailer wurde ursprünglich auf der Gamescom 2019 hinter verschlossenen Türen gezeigt, wurde aber erst jetzt für die Öffentlichkeit freigegeben. Obwohl ich nicht sagen kann, dass es wirklich “klärt”, worum es in dem Spiel geht, da es eine Menge Fachjargon und vermutetes Wissen gibt, für das wir keinen Kontext haben, ist es definitiv der sauberste Blick auf die Handlung bis jetzt.

Darin sehen wir, wie Sam über den Plan des Präsidenten unterrichtet wird, ein zerbrochenes Amerika durch Module wieder zu vereinen, die sie in den großen Städten platziert hat, bevor sie entführt wird. Sie ist auch in der Lage, sich in den Raum zu projizieren oder … etwas, obwohl sie gefangen ist. Eine Gruppe von dezentralen Terroristen, die gegen diese Wiedervereinigung sind, hat alles getan, um sie zu stoppen, und Sam scheint die letzte Hoffnung zu sein.

Wie gesagt, es gibt noch viele Fragen, aber wenn man bedenkt, wie der Erfinder sagt, dass er das Spiel selbst nicht versteht, nimmt man, was man bekommen kann. Wir werden mehr wissen, wenn Death Stranding am 8. November veröffentlicht wird.

Die ersten 50 Minuten Gameplay von Death Stranding

Achtung Spoiler! Wer jetzt Interesse an dem exklusiven PS4-Titel hat, aber mehr erfahren möchte, der sollte sich dieses Video von der PlayStation Live Show ansehen. Immerhin sieht man fast 50 Minuten Gameplay-Material. Dabei sehen wir viele der Hauptelemente des Spiels, von der Überlebensmechanik bis zur Durchquerung der offenen Spielewelt, bis hin zu Kampf und Tarnung.

Die sozialen Elemente des Spiels werden auch ziemlich oft gezeigt – sie scheinen sich an den Interaktionen der Spieler in Dark Souls oder Bloodborne zu orientieren, sind aber wesentlich vielschichtiger.

Death Stranding erscheint am 8. November weltweit für PS4.