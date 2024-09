Neuer Assassin’s Creed Shadows Trailer zeigt das Setting

Der Publisher Ubisoft und der Entwickler Ubisoft Quebec haben einen neuen Trailer für Assassin’s Creed Shadows veröffentlicht, der das Setting des Spiels im feudalen Japan vorstellt.

Erlebe eine epische historische Action-Adventure-Geschichte im feudalen Japan! Werde zu einem tödlichen Shinobi-Assassinen und einem mächtigen legendären Samurai, während du eine wunderschöne offene Welt in einer Zeit des Chaos erkundest. Wechsle nahtlos zwischen zwei ungleichen Verbündeten, während du ihr gemeinsames Schicksal entdeckst. Meistere komplementäre Spielstile, gründe deine Shinobi-Liga, passe dein Versteck an und leite eine neue Ära für Japan ein.

Folge uns bei Google News

Faszinierende Erzählung und vielfältige Herausforderungen

Assassin’s Creed Shadows verspricht eine packende Erzählung, die tief in die Kultur und Geschichte Japans eintaucht. Du wirst historische Schauplätze erkunden, traditionelle Waffen und Techniken meistern und dich mit legendären Figuren auseinandersetzen. Als Shinobi-Assassine nutzt du die Kunst der Tarnung und geschickte Manöver, um deine Feinde aus dem Schatten heraus zu besiegen. Als Samurai hingegen stehen Ehre und direkte Konfrontation im Vordergrund, wobei deine Fähigkeiten im Schwertkampf und deine strategischen Fähigkeiten auf die Probe gestellt werden.

Zusätzlich zur Hauptgeschichte bietet Assassin’s Creed Shadows eine Vielzahl von Nebenquests und Aktivitäten, die es zu entdecken gilt. Du kannst Geheimnisse lüften, verlorene Schätze finden und dich Herausforderungen stellen, die deine Fähigkeiten auf die Probe stellen. Die offene Welt ist reich an Details und bietet eine lebendige Umgebung, die von der Flora und Fauna des feudalen Japans geprägt ist.

Die Anpassungsmöglichkeiten sind umfangreich: Du kannst deine Charaktere mit verschiedenen Rüstungen, Waffen und Fähigkeiten ausstatten, um deinen Spielstil zu perfektionieren. Dein Versteck dient als Basis, die du erweitern und verbessern kannst, um zusätzliche Vorteile und Ressourcen zu erhalten.

Assassin’s Creed Shadows erscheint am 15. November für PlayStation 5, Xbox Series, PC über Ubisoft +, Mac über den App Store und Luna. Verpasse nicht die Gelegenheit, in dieses fesselnde Abenteuer einzutauchen und die Geschichte Japans neu zu erleben. Bereite dich darauf vor, in die Welt der Samurai und Shinobi einzutauchen und eine neue Ära der Assassinen einzuleiten.

Unterstütze uns mit einem Kauf bei Amazon*