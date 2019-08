Sony war bis jetzt erstaunlich gesprächig über die nächste Playstation. Immerhin haben sie uns schon im April Details verraten. Den neuesten Gerüchten zufolge dürfte die PS5 auch tatsächlich so ein Biest werden wie Sony es verspricht.

Wie wir bereits wissen und berichtet haben, soll die nächste Sony Konsole auf einem AMD Ryzen 3000 auf Navi Architektur basieren, ein 4K Gaming Biest sein und mit einer SSD ausgestattet sein um Ladezeiten extrem kurz zu halten. 8K und Raytracing ist natürlich auch ein Muss. Das Ganze wird mit einer Rückwärtskompatibilität serviert. Ganz ehrlich, mir läuft jetzt schon der Sabber den Mund runter, wenn ich an so ein Biest denke.

Jetzt allerdings gibt es mehr Informationen zur PS5 auf Twitter. Laut Komachi existieren technische Muster der Oberon APU der neuen Playstation die auf verschiedenen Taktfrequenzen laufen. Das erste Gen0 taktet mit lächerlich klingenden 800Mhz während Gen2 schon mit 2Ghz taktet.

Um das Ganze mal ein bisschen anschaulicher zu machen: Laut Twitter Nutzer Is a Parrot würde so die RDNA basierte GPU der PS5 zumindest 9,2 TFLOPs stemmen. Zum Vergleich: eine GeForce RTX 2070 stemmt 7,5 TFLOPs und eine RTX 2080 10,1 TFLOPs. Die Radeon RX 5700 schafft 7,95 TFLOPs und eine RX 5700 XT 9,75 TFLOPs. Die Xbox One X schafft 6 TFLOPs Rechenleistung und die Playstation 4 Pro geradezu lächerlich wirkende 4,2 TFLOPs.

BREAKING: THIS IS PS5. According to this leak- the GPU will be clocked at an insane 2ghz.

This equates to 9.2 TF on the RDNA architecture. Or roughly 14 TF on the GCN Architecture aka over double the power of the X1X. Almost RTX2080 power.

In English: it’s very powerful https://t.co/09rB49ugBT

— Is A Parrot (@isaparrot) 13. August 2019