Neue Nintendo-App überrascht mit Feature für Langzeit-Fans

Nintendo weitet sein App-Angebot aus: Am Mittwoch hat der Konsolenhersteller eine offizielle Nintendo Store App für iOS und Android herausgebracht, die sich zu den ebenfalls 2025 veröffentlichten Apps Nintendo Music und Nintendo Today reiht. Wie es der Name vermuten lässt, lassen sich über die “Nintendo Store App” Einkäufe für die Nintendo Switch erledigen. Außerdem können User dort ihre Bonuspunkte verwalten.

Allerdings ist vielen Fans schnell ein überraschendes Zusatzfeature aufgefallen: Die „Nintendo Store App” enthält alle gespeicherten Spielzeiten eines Nintendo-Accounts. Auf der Switch und Switch 2 sind solche Spieldaten in den Menüs verstreut, eine konkrete Spielzeit-Liste wie auf dem Nintendo 3DS blieb seit jeher aus.

Apropos: In der neuen App gehen die Spielzeitdaten bis zum alten 3D-Handheld zurück. Das heißt, der mobile Store zeigt alle gespielten Titel und Zeiten auf 3DS, Wii U, Switch und Switch 2 an. Auf 3DS und Wii U sind die Zeiten allerdings gekappt, alle Spielsessions nach Februar 2020 zählt die App nicht. Seit April 2024 gibt es keinen offiziellen Online-Service für beide Plattformen mehr.

So siehst du deine Spielzeiten für Switch und andere Konsolen

Hast du dich erfolgreich in der “Nintendo Store App” auf iOS oder Android angemeldet, tippe einfach rechts unten auf dein Mii-Avatar. Das öffnet die Seite mit deiner Kaufhistorie und deinen Bonuspunkten. Am unteren Rand, direkt unter dem „Check-in-Verlauf“, befindet sich der Button „Spielaktivitäten“.

Dort werden deine letzten Sessions auf Nintendo-Konsolen angezeigt sowie die gesamte Liste deiner gespielten Games seit der Veröffentlichung des Nintendo 3DS. Die Aktivitäten lassen sich nach Spielzeitpunkt, gesamter Spielzeit und der Plattform sortieren.

