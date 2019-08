Der Film- und Fernsehriese NETFLIX macht heutzutage einen Großteil seines Geschäfts mit Streaming, aber einige sind vielleicht überrascht zu wissen, dass das Unternehmen tatsächlich mehr als zwei Jahrzehnte alt ist. Sein Vermächtnis liegt im Bereich der DVD- und Blu-ray-Vermietung per E-Mail – und das ist bei Netflix immer noch sehr beliebt.

Das Unternehmen versendet jede Woche 1 Million Discs, und jetzt hat Netflix‘ DVD-Geschäft einen riesigen neuen Meilenstein erreicht: 5 Milliarden ausgelieferte Discs.

„Fünf Milliarden ausgelieferte Discs sind ein riesiger Meilenstein und wir verdanken alles unseren großartigen Mitgliedern und Teammitgliedern“, sagte Netflix in einem Tweet, in dem die Neuigkeiten angekündigt wurden.

Laut Entertainment Weekly war die Elton John-Biografie Rocketman die 5-milliardste DVD, die per Post verschickt wurde. Einer der Gründe, warum die Abonnenten den E-Mail-Dienst weiterhin abonnieren, besteht darin, dass nicht alle Filme zum Streamen verfügbar sind. Rocketman ist ein Beispiel für einen populären Film, den viele Leute sehen wollen. Aber eben nicht auf NETFLIX verfügbar ist.

Zum 30. Juni, dem Ende des letzten Berichtszeitraums von Netflix, hatte das Unternehmen 2,4 Millionen DVD-Abonnenten per E-Mail. Dies entspricht einem Umsatz von 157 Millionen US-Dollar. Das Streaming-Geschäft des Unternehmens ist natürlich viel größer. Es zählt mehr als 150 Millionen Abonnenten weltweit und einen Umsatz von 9,3 Milliarden US-Dollar.

Netflix ist bekannt für seine Vielzahl an exklusiven Originalserien. Eine der kommenden Shows des Netzwerks ist The Witcher, in der Henry Cavill (u.a. Man of Steel, Superman in Justice League) als Geralt die Hauptrolle spielt.

NETFLIX wurde vor 21 Jahren in dieser Woche gegründet.