Need for Speed: EA verspricht „neue Wege“ für die Zukunft der Rennspielreihe

Nach zwei Jahren ist offiziell Schluss: Need for Speed Unbound erhält keine weiteren Updates. Entwickler Criterion Games konzentriert sich nun vollständig auf das nächste Battlefield. Doch EA macht den Fans Hoffnung – die Kult-Rennspielreihe soll in Zukunft in „neuen und interessanten“ Formen zurückkehren.

Bereits 2023 kündigte EA an, dass der Großteil von Criterion Games an der Entwicklung des nächsten Battlefield arbeiten wird. Ein kleineres Team kümmerte sich zunächst weiterhin um Unbound und veröffentlichte einige Updates, darunter den von Need for Speed: Most Wanted inspirierten „Lockdown“-Multiplayer-Modus sowie erstmals spielbare Motorräder.

Werbung

Nun hat EA jedoch bestätigt: Die Live-Service-Unterstützung für Unbound endet mit dem letzten Update (Vol.9). In einem Blogpost erklärte Criterion, dass kein weiterer Content oder Updates für das Spiel geplant sind.

Kommt ein neues Need for Speed?

Trotzdem versichert EA, dass die Reihe weiterleben wird. Vince Zampella, Executive Vice President bei EA, erklärte:

„Mit einem besseren Verständnis davon, was unsere Spieler sich von Need for Speed wünschen, planen wir, die Franchise in neuen und interessanten Wegen zurückzubringen.“

Ob bereits an einem neuen Teil gearbeitet wird, ist jedoch unklar. Da Criterion nun vollständig mit dem nächsten Battlefield beschäftigt ist, dürfte es wohl eine längere Wartezeit geben, bevor wir wieder mit Hochgeschwindigkeit über virtuelle Straßen rasen.

Wird Need for Speed ein ganz neues Konzept bekommen?

Während EA keine konkreten Details nennt, gab es in einer Diskussionsrunde zum 30-jährigen Jubiläum von Need for Speed bereits einen kleinen Hinweis auf mögliche neue Features. Criterion deutete an, dass Innenraum-Anpassungen in Zukunft eine größere Rolle spielen könnten.

Werbung

Neben der Zukunft von Need for Speed gab EA auch einen ersten Einblick in den neuen, bisher unbetitelten Battlefield-Teil. Daran arbeiten nicht nur Criterion Games, sondern auch DICE, Motive und Ripple Effect – ein massives Entwicklerteam für ein ambitioniertes Projekt. Laut EA das bisher größte Battlefield das wir jemals gesehen haben, dass an die „Hochzeit“ von BF3 und BF4 anknüpfen soll.

Need for Speed Unbound erschien am 29. November 2022 für Windows PC, Xbox Series X/S und PS5. Nachdem Criterion mit dem nächsten Battlefield wohl noch einige Zeit beschäftigt sein wird, dürfen wir wohl länger kein neues Need for Speed mehr zu Gesicht bekommen. Für die „Durststrecke“ könnten kleinere Projekte, wie Remakes, herhalten.